Росія готує ескалацію в Білорусі, в напрямку Мінська йде військова техніка, – Безсмертний

У Білорусі можливий сценарій військової ескалації з боку Росії в тому разі, якщо Володимир Путін введе війська для встановлення контролю в країні.

Як заявив OBOZREVATEL колишній посол України в Білорусі (2010-2011 рр.) Роман Безсмертний, початок військової ескалації в Білорусі – питання часу.

За його джерелами, Росія вже почала нарощувати військову наявність усередині сусідньої країни.

"Уже дві доби в напрямку Мінська йдуть колони військової техніки і особового складу. Казарми, які були звільнені, тому що Лукашенку, бачите, треба було прикрити західні кордони, вони звільнялися насправді під російський спецназ і військові частини РФ. Там уже наявні російські війська", – розповів дипломат.

Він вважає, що війна для Путіна є одним з інструментів зовнішньої політики.

"Якщо буде зберігатися статус-кво і опозиція фактично не буде на себе перебирати владу, то я кажу – гарантовано, це проявиться до кінця поточного тижня", – додав Безсмертний.

Про те, які ризики для України становить ситуація в Білорусі, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!