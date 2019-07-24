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Вибори до Верховної Ради України 2019

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"Росія – агресор!" У США висловили потужну підтримку Україні

2.1т Читати матеріал російською

У США підтримали Україну після проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

Про це в Facebook повідомляє посольство України в США з посиланням на заяву на Держдепартаментую

У Держдепі зазначили, що парламентські вибори дали "чіткий результат і підкреслили прихильність українців до демократичних ідеалів".

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"Ми будемо працювати з новою владою в Україні та українським народом на шляху реформ, які є критично важливими для успішної країни. Сполучені Штати підтверджують свою непохитну підтримку Україні в умовах російської агресії. Ми будемо продовжувати стояти пліч-опліч з народом України у побудові сильної, успішної, демократичної та безпечної держави в її міжнародно визнаних кордонах", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявляв, що президент Росії Володимир Путін намагається тиснути на президента України Володимира Зеленського перед позачерговими виборами до Верховної Ради-2019.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
США
Тег
Держдеп США
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Mega Death
Mega Death
Если это мощно,....
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Пигин Макс
Пигин Макс
Госдепу можно успокоится. Украинцы проголосовали не для того, что бы ФША продолжали "поддержку".
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CARGO 100
CARGO 100
"в Facebook" ... Мощная поддержка ... Почитайте ok.ru может там тоже что нибудь есть ...
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