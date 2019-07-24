"Росія – агресор!" У США висловили потужну підтримку Україні

У США підтримали Україну після проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

Про це в Facebook повідомляє посольство України в США з посиланням на заяву на Держдепартаментую

У Держдепі зазначили, що парламентські вибори дали "чіткий результат і підкреслили прихильність українців до демократичних ідеалів".

"Ми будемо працювати з новою владою в Україні та українським народом на шляху реформ, які є критично важливими для успішної країни. Сполучені Штати підтверджують свою непохитну підтримку Україні в умовах російської агресії. Ми будемо продовжувати стояти пліч-опліч з народом України у побудові сильної, успішної, демократичної та безпечної держави в її міжнародно визнаних кордонах", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявляв, що президент Росії Володимир Путін намагається тиснути на президента України Володимира Зеленського перед позачерговими виборами до Верховної Ради-2019.

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