Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

"Російською – тільки в туалеті!" На росТБ влаштували переполох через українську мову

4.3т Читати матеріал російською

На російському пропагандистському телебаченні бурхливо відреагували на мовний скандал, який спалахнув у Верховній Раді України.

Ведучого програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" Євгена Попова обурило, що на підготовчому засіданні парламенту нового скликання обраного нардепа і майбутнього представника "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Рабіновича закликали дотримуватися Регламенту і говорити державною мовою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, рупор Кремля зачепився на гучному відео за фразу першого віцеспікера Верховної Ради Ірини Геращенко, в якій вона зазначила, що депутати можуть розмовляти як завгодно всюди,крім сесійної зали.

Новини
"Не дозволю цього": Разумков заступився за українську мову у Раді

"У стінах українського парламенту говорити російською мовою можна тільки, вибачте, в туалеті! Ну що ж, такий закон, що ж робити. У всіх інших випадках потрібен перекладач, щоб він перекладав для тих, хто не розуміє. А таких, як з'ясувалося, більшість ", – брехливо заявив Попов.

У Росії обговорюють скандал з Рабіновичем в Раді

У Росії обговорюють скандал з Рабіновичем в Раді

Скріншот відео

Однак йому заперечив український гість ефіру Гордій Бєлов, відзначивши, що порушення Регламенту парламенту не можна застосувати до водія трамвая, проте під нього потрапляє кожен народний депутат. Ця ремарка знову викликала хвилю обурення у скандального пропагандиста.

"Чому не можна?! Водій трамваю не може оголошувати зупинки російською мовою! За законом не може!" – гнівно вигукнув він, скаржачись на вигадані утиски російської мови в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Мовний скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Мовний скандал Закон про мови
Особа
Вадим Рабинович
Місце
Росія
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
16
23
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ишевский Константин
Ишевский Константин
Это на дупомове разговаривают в сортирах,в польских сортирах,которые эти дупомовчане своим польским хозяевам чистят
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...