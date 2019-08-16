"Російською – тільки в туалеті!" На росТБ влаштували переполох через українську мову

На російському пропагандистському телебаченні бурхливо відреагували на мовний скандал, який спалахнув у Верховній Раді України.

Ведучого програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" Євгена Попова обурило, що на підготовчому засіданні парламенту нового скликання обраного нардепа і майбутнього представника "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Рабіновича закликали дотримуватися Регламенту і говорити державною мовою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, рупор Кремля зачепився на гучному відео за фразу першого віцеспікера Верховної Ради Ірини Геращенко, в якій вона зазначила, що депутати можуть розмовляти як завгодно всюди,крім сесійної зали.

"У стінах українського парламенту говорити російською мовою можна тільки, вибачте, в туалеті! Ну що ж, такий закон, що ж робити. У всіх інших випадках потрібен перекладач, щоб він перекладав для тих, хто не розуміє. А таких, як з'ясувалося, більшість ", – брехливо заявив Попов.

У Росії обговорюють скандал з Рабіновичем в Раді Скріншот відео

Однак йому заперечив український гість ефіру Гордій Бєлов, відзначивши, що порушення Регламенту парламенту не можна застосувати до водія трамвая, проте під нього потрапляє кожен народний депутат. Ця ремарка знову викликала хвилю обурення у скандального пропагандиста.

"Чому не можна?! Водій трамваю не може оголошувати зупинки російською мовою! За законом не може!" – гнівно вигукнув він, скаржачись на вигадані утиски російської мови в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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