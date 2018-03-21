Російський журналіст передбачив велику війну в Криму

Російський політолог, журналіст, декан Вищої школи телебачення МДУ Віталій Третьяков заявив, що після нинішнього президентського терміну Володимира Путіна за певних умов у тимчасово окупованому Криму може початися велика війна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більш того, якщо Путін за найближчі шість років не встигне виконати свої плани по захопленим українським територіям, то на Донбасі розвиток подій також змінить хід, зазначив він в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Є проблеми для Путіна на ці шість років, які неможливо не вирішити. Проблему "Новоросії" йому потрібно вирішити, тому що якщо він її не вирішить, то що зробить наступний, яким би він спадкоємцем Путіна не був, ще невідомо. І тоді може все піти в іншу сторону, аж до Криму котитися, тоді вже з автоматами там", - сказав Третьяков.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Третьяков заявив, що українська державність залежить тільки від волі президентів США і Росії, і в разі рішення одного з них президент Петро Порошенко може бути повалений.