Російські церкви в Європі хочуть проголосувати за приєднання до РПЦ: що це означає

У суботу, 7 вересня, архієпископія російських церков у Західній Європі вирішить, чи приєднається вона до Російської православної церкви.

Генеральна асамблея збереться на засідання, на якому проголосує за подальшу долю, пише "Радіо Свобода".

Відзначається, що в листопаді 2018 року Вселенський патріархат позбавив архієпископію статусу екзархату і наказав парафіям російської традиції влитися в місцеві грекомовні єпархії. Однак церковна організація з центром у Парижі не підкорилася вказівкам Константинополя.

Російські церкви в Європі захотіли приєднатися до РПЦ parisgid.ru

Примітно, що незадовго до дня голосування Вселенський патріарх Варфоломій дав відпускну грамоту главі російської архієпископії Іоанну (Реннето), офіційно звільнивши його від керівництва парафіями російської традиції.

Новопризначений же місцеблюститель митрополит Еммануїл заявив, що архієпископ Іоанн більше не має жодної адміністративної та пастирської відповідальності за громади російської архієпископії, а рішення асамблеї 7 вересня не матимуть жодної сили.

З'явилася і реакція Іоанна – він не визнав ні рішення Константинополя про позбавлення Томосу, ні зняття його з місця глави церков.

Архієпископ Іоанн spzh.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Константинополі офіційно пояснили, чому забрали Томос у російських парафій в Європі.

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