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Російські пропагандисти гучно осоромилися, викриваючи плани США

3.3т Читати матеріал російською

Російський пропагандистський телеканал Russia Today осоромився з сюжетом про ядерне озброєння США, переплутавши країни на карті світу.

Демонструючи карту світу з точками, де американці хочуть розмістити свої ракети, телеканал назвав Нову Зеландію Японією, а Папуа-Нову Гвінею – Південною Кореєю, пише The Guardian.

"Боротьба між США і Китаєм загострюється, цього разу все закінчиться ракетами. США офіційно вийшли з договору про ядерні сили середньої дальності і тепер планують розмістити зброю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", - говорилося в сюжеті.

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У сюжеті йшлося про потенційні нові ракетні бази США в "Японії, Південній Кореї та Австралії", але на великій мапі була правильно вказана тільки Австралія.

"Наше американське бюро рано вранці зазнало невдачі в географії... Ми виправили помилку, як тільки вона була виявлена, і дали нашій команді нову карту південної півкулі", - заявив представник RT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британське видання The Guardian раніше виправило позначення Криму, який віднесли до Росії.

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Теми
Фейки російських ЗМІ російська пропаганда
Місце
Росія
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Тоже мне бином Ньютона. Ну лоханулись и ЧE? Большинству россиян пофиг, где та Япония с Америкой. Главное знать где аптека с боярой и ларёк с палёной водярой .
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Также напевне того Буревесника збирали, що в Архангельській області бабахнув...
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
а че удивлятся это ж кококшня тупая
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