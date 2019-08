Російські пропагандисти гучно осоромилися, викриваючи плани США

Російський пропагандистський телеканал Russia Today осоромився з сюжетом про ядерне озброєння США, переплутавши країни на карті світу.

Демонструючи карту світу з точками, де американці хочуть розмістити свої ракети, телеканал назвав Нову Зеландію Японією, а Папуа-Нову Гвінею – Південною Кореєю, пише The Guardian.

"Боротьба між США і Китаєм загострюється, цього разу все закінчиться ракетами. США офіційно вийшли з договору про ядерні сили середньої дальності і тепер планують розмістити зброю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", - говорилося в сюжеті.

У сюжеті йшлося про потенційні нові ракетні бази США в "Японії, Південній Кореї та Австралії", але на великій мапі була правильно вказана тільки Австралія.

Russia Today puts Japan on the map, where New Zealand should be https://t.co/9ZSLdY3w9W