Російські пропагандисти гучно осоромилися, викриваючи плани США

Російський пропагандистський телеканал Russia Today осоромився з сюжетом про ядерне озброєння США, переплутавши країни на карті світу.
Демонструючи карту світу з точками, де американці хочуть розмістити свої ракети, телеканал назвав Нову Зеландію Японією, а Папуа-Нову Гвінею – Південною Кореєю, пише The Guardian.
"Боротьба між США і Китаєм загострюється, цього разу все закінчиться ракетами. США офіційно вийшли з договору про ядерні сили середньої дальності і тепер планують розмістити зброю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", - говорилося в сюжеті.
У сюжеті йшлося про потенційні нові ракетні бази США в "Японії, Південній Кореї та Австралії", але на великій мапі була правильно вказана тільки Австралія.
Russia Today puts Japan on the map, where New Zealand should be https://t.co/9ZSLdY3w9W- The Guardian (@guardian) 24 серпня 2019 р.
"Наше американське бюро рано вранці зазнало невдачі в географії... Ми виправили помилку, як тільки вона була виявлена, і дали нашій команді нову карту південної півкулі", - заявив представник RT.
Як повідомляв OBOZREVATEL, британське видання The Guardian раніше виправило позначення Криму, який віднесли до Росії.
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