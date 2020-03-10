Головна Новини
11 березня • оновлено в 00:25
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Російські літаки перехопили біля Аляски: опубліковані фото

1.6т
Читати матеріал російською

Канадські винищувачі CF-18 і американські F-22 біля узбережжя Аляски перехопили російські літаки-розвідники Ту-142.

Як передає CNN з посиланням на представників Північноамериканського командування аерокосмічної оборони, росіяни не порушували повітряний простір країн, але провели в районі Аляски близько чотирьох годин.

Літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і наблизилися на відстань менше 100 км до узбережжя півострова.

Російські літаки перехопили біля Аляски. Фото

twitter.com/NORADCommand

Російські літаки перехопили біля Аляски. Фото

twitter.com/NORADCommand

Російські літаки перехопили біля Аляски. Фото

twitter.com/NORADCommand

Як писав OBOZREVATEL, минулого літа в США заявили про зухвалу провокацію Росії. Тоді так само два протичовнові літаки-розвідники наблизилися до Аляски.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Совковое старьё погоняли у важдя рашанцев только мультики в запасе
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги