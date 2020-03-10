Російські літаки перехопили біля Аляски: опубліковані фото

Канадські винищувачі CF-18 і американські F-22 біля узбережжя Аляски перехопили російські літаки-розвідники Ту-142.
Як передає CNN з посиланням на представників Північноамериканського командування аерокосмічної оборони, росіяни не порушували повітряний простір країн, але провели в районі Аляски близько чотирьох годин.
Літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і наблизилися на відстань менше 100 км до узбережжя півострова.
twitter.com/NORADCommand
twitter.com/NORADCommand
twitter.com/NORADCommand
Як писав OBOZREVATEL, минулого літа в США заявили про зухвалу провокацію Росії. Тоді так само два протичовнові літаки-розвідники наблизилися до Аляски.
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