Російські літаки нарвалися на винищувачі НАТО: деталі інциденту

Два російські стратегічні ракетоносці Ту-160 виконали "плановий політ" над нейтральними водами акваторій Баренцева, Норвезького і Північного морів.

Про це повідомляє прес-служба російського Міноборони. "Авіаційний супровід ракетоносців забезпечували винищувачі-перехоплювачі МіГ-31. Під час польоту екіпажі відпрацювали дозаправлення літаків у повітрі. Плановий політ тривав понад 13 годин", – йдеться в заяві.

На деяких ділянках маршруту російські літаки супроводжували винищувачі F-16 ВПС Данії і Eurofighter Typhoon ВПС Великобританії, стверджує російська сторона.

Ту-160 Life.ru

У Великобританії підтвердили, що винищувачі "Тайфун" чергових сил Королівських ВПС вилітали із авіабази Лоссімут у Шотландії на супровід російських Ту-160 "Блекджек", що наблизилися до британського повітряного простору в районі Північного моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий російський військово-транспортний літак Іл-112В завершив перший випробувальний політ, зробивши штатну посадку на аеродромі Воронезького акціонерного літакобудівного товариства.

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