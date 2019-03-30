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Російські літаки нарвалися на винищувачі НАТО: деталі інциденту

5.7тЧитати матеріал російською

Два російські стратегічні ракетоносці Ту-160 виконали "плановий політ" над нейтральними водами акваторій Баренцева, Норвезького і Північного морів.

Про це повідомляє прес-служба російського Міноборони. "Авіаційний супровід ракетоносців забезпечували винищувачі-перехоплювачі МіГ-31. Під час польоту екіпажі відпрацювали дозаправлення літаків у повітрі. Плановий політ тривав понад 13 годин", – йдеться в заяві.

На деяких ділянках маршруту російські літаки супроводжували винищувачі F-16 ВПС Данії і Eurofighter Typhoon ВПС Великобританії, стверджує російська сторона.

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Ту-160

Ту-160

Life.ru

У Великобританії підтвердили, що винищувачі "Тайфун" чергових сил Королівських ВПС вилітали із авіабази Лоссімут у Шотландії на супровід російських Ту-160 "Блекджек", що наблизилися до британського повітряного простору в районі Північного моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий російський військово-транспортний літак Іл-112В завершив перший випробувальний політ, зробивши штатну посадку на аеродромі Воронезького акціонерного літакобудівного товариства.

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Росія
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Юг Руси
Юг Руси
"Российские самолеты нарвались на истребители НАТО: детали инцидента" - ????????????????????????????????????? То "сцепились", то "нарвались"!!! Чё, блядь, за уебанские такие заголовки??? 🐵 🐷🐷
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Балалаечные пилоты понасирали в свои комбинезоны от воздушной встречи с британскими "Тайфунами".
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Юг Руси
Юг Руси
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, а ты в шаровары, от счастья, что сам себе лайк поставил 🐷
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, убейсяапстену, и уволь наконец того дебила, который пишет заголовки.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Бухгалтер Борис, На нём весь Обоз держится. Скачущее стадо баранов читает только заголовки...
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Юг Руси
Юг Руси
Бухгалтер Борис, 👍😁
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