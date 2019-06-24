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Росії висунули ультиматум щодо повернення в ПАРЄ

1.3тЧитати матеріал російською

Керівництво нідерландського фонду Stichting Vliegramp MH17, який створили для допомоги родичам жертв катастрофи Boeing-777 над Донбасом, попросило висунути Росії ультиматум щодо повернення в ПАРЄ.

Відповідне звернення оприлюднило видання Telegraf. Так, у фонді зажадали від Росії надати тверді гарантії того, що влада співпрацюватиме зі слідством, а також почне судове переслідування осіб, яких міжнародна Спільна слідча група підозрює в катастрофі рейсу.

"Росія не може просто взяти і отримати право голосувати в Раді Європи. Це можливо тільки за умови та наявності сильних гарантій того, що Росія буде співпрацювати в розслідуванні катастрофи МH17", – йдеться в листі до членів ПАРЄ.

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Повернення Росії в ПАРЄ

Повернення Росії в ПАРЄ

УНН

Нагадаємо, доведено, що співробітники російських спецслужб разом із підконтрольними терористами з "Л/ДНР" винні в катастрофі Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі. До такого висновку прийшли нідерландські розслідувачі, а інформацію опублікувала експертна група Bellingcat, раніше відома резонансними викриттями злочинів спецслужб РФ. Вони опублікували імена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 травня комітет міністрів Ради Європи підтримав позицію, що всі країни-члени, в тому числі Росія, повинні голосувати на виборах нового генсека в червні. Україна голосувала проти цього рішення і вважає його ганебним і спірним.

У свою чергу, глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв заявив, що зміна регламенту Ради Європи заради Росії призведе до підриву довіри до організації та можливої кризи в ній.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Росія
Тег
ПАРЄ
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Питон Каа
Питон Каа
А надо ли вообще России возвращаться в эту ПАСЕ? А по поводу каких-то там ультиматумов - ну это просто смешно.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Питон Каа, правильно вас скот унтерменш нужно обнести забором и что бы вы сидели в своем гоане и никуда не вылазили и по этому конечно вам быдлу не стоит идти в международные организации быдлу и недолюдям там не место)
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