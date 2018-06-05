Сегодня стали известны некоторые подробности происшествия, случившегося с личным другом и, как водится, долларовым миллиардером Вексельбергом, который не смог дозвониться к своим людям в Израиле. Дело в том, что Роман Абрамович, недавно перебравшийся на ПМЖ в Израиль, четко показал, как можно избежать "большого шухера", накануне которого оказались почти все друзья Путина, и по такому же счастливому совпадению – долларовые миллиардеры из Форбс. Помимо того, что Израиль не выдает своих граждан в руки судебной системы иностранного государства, так он еще и деньги, добытые любым путем – тоже не выдает.

Похоже на то, что Рома "сделал ноги" вместе с деньгами и теперь будет находиться в Израиле, ибо мало ли что там накопают в Британии, которая имеет соглашения об экстрадиции с большинством стран мира. Это значит, что из Израиля Рома сможет выбираться в страны, где ему не зачитают права и не предложат вызвать своего адвоката. А ведь он так любил рассекать волны и любоваться океаном со своей яхты, или как у них принято говорить –"лодки". Правда, лодка соперничает размером с круизным лайнером, а по роскоши – дает ему фору, но лодка, так – лодка. А еще у него имеется летающий дворец, оборудованный в огромном самолете, а не как у нищебродов в каком-то Фальконе или Гольфстриме. Теперь еще и на самолете не полетаешь. А еще говорят, что в Израиле – всеобщая воинская обязанность, в связи с чем, интересно было бы увидеть его с Тавором в руках и на броне Меркавы.

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То есть, бегство в Израиль – отчаянный шаг и показатель настоящего форс-мажора. Так вот, именно туда, в Израиль, и пытался дозвониться некто Вексельберг, а в трубке услышал женский голос, который объявил о том, что "суммы на вашем счету недостаточно для того, чтобы осуществлять международные звонки", а кроме того, посоветовала выбрать новый рингтон с гимном РФ. Перебросить деньги с личного счета в швейцарском банке – не удалось. Он, было, попытался перевести деньги с корпоративных счетов нескольких компаний, принадлежащих ему и патриотично расположенных в Швейцарии, но и этот номер не прошел.

Вскоре выяснилось, что миллиард личной заначки от жены и все счета швейцарских компаний, где он является хозяином – арестованы, даже с горя напиться бояркой – не за что. Но в конце концов, удалось дозвониться до своих финансистов в Швейцарии, где те проверили состояние дел и сообщили о том, что эти счета арестованы. В общей сложности, остановлены счета с двумя миллиардов долларов из четырнадцати. Так что катастрофы пока не случилось, деньги еще есть, но если бы они все были свои, то миллиард вправо, миллиард влево – не катастрофа. Но там ведь своего не много, а остальные – царская казна.

С одной стороны, деньги остановлены в связи с объявленными санкциями США, которые не смог предотвратить сам Путин, а с другой, Рома же смог вывести их в Израиль. Царь не обязан думать за всех, но с другой стороны, Витя прекрасно знает, что полония для чая или "Новичка" для ручки входной двери у Путина хватит и для его бороды и для всего остального тела.

В общем, ситуация неприятная и непонятная. Путин пообещал компенсировать потери от санкций всем крупным бизнесменам РФ, а по сути – спасает свои черные карманы от их выворачивания. А с другой стороны, может сработать эффект "домино", когда каждый падающий миллиардер, будет претендовать на компенсацию и бюджет просто не выдержит, а когда все начнет схлопываться и процесс пройдет точку невозврата, то грустно станет всем, кто играл в эти странные, но крайне выгодные игры. Но перевод бабла в Израиль будет означать невозможность воспользоваться им конечным бенефициаром, а он – крайне злопамятный тип.

Но несмотря на это, сидеть сложа руки, тоже – нельзя. Ведь аресты счетов – предвестники конфискации их содержимого. Если начнутся таковые, то инициаторы этих мероприятий покажут пример фантастического способа пополнения бюджета своих стран. Деньги, изъятые как у пенсионеров, так и у будущих поколений Московии, не вложенные в свое развитие, могут уйти на финансирование программ по строительству новых авианосцев, самолетов следующего поколения и прочих замечательных вещей уже как официальный доход государства. Отсюда вопрос: за что страдали?

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Кроме того, когда ситуация стала разворачиваться именно таким образом, со всей очевидностью стало понятно, какую именно страну построил Путин и Ко, если туда категорически нельзя возвращать деньги, невзирая на явную угрозу потерять все. Лучше уходить с деньгами в Израиль или Китай, чем вернуть это назад, ибо рассказывать истории о патриотизме – одно, а когда дело касается денег, то все выглядит совершенно иначе. Лепрозорий с сортирами на выгребных ямах — явно не то место, куда можно утопить десятки миллиардов долларов. А ведь все только начинается. С места сорвались лишь первые ласточки.