"Робокоп" їх зробив! У Тунісі трапився казус "Слуги народу": як так вийшло

У Тунісі до другого туру президентських виборів вийшли два кандидати, які вважалися аутсайдерами виборчих перегонів і практично не пов'язані з політичною системою країни.

Як пише DW, найбільшу підтримку виборців отримали професор правознавства Каїс Саїд (18,4%) та медіамагнат Набіль Каруї, що перебуває під арештом (15,6%).

Експерт-міжнародник Ілля Куса вже назвав такі результати "казусом "Слуги народу" в Тунісі.

Вибори президента у Тунісі

"Перемога нікому невідомого професора права Каїса Саїда шокувала всіх: і світський закостенілий істеблішмент, що править вже багато років, і системну ісламістську опозицію, і навіть молодих післяреволюційних реформаторів", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, найсмачніший "пряник", який обіцяв Саїд у разі перемоги – це заміна парламентських інститутів у країні системою прямого представництва місцевих соціальних груп через "революційний перехід".

Вибори президента у Тунісі

Вибори президента у Тунісі

Зазначимо, що 61-річний експерт з конституційного права Саїд, який виступав як незалежний кандидат, вважається консерватором. У соцмережах він отримав прізвисько "Робокоп" за те, що, на відміну від інших претендентів на посаду президента, говорить літературною арабською мовою, а не туніським діалектом, пишуть ЗМІ.

Вибори президента у Тунісі

Вибори президента у Тунісі

Вибори президента у Тунісі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні поточного року помер 92-річний президент Тунісу Беджі Каїд Ес-Себсі. Він був екстрено госпіталізований, але медикам не вдалося врятувати його життя.

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