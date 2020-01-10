"Робили клоуни під наглядом мавп": оприлюднено скандальне листування співробітників Boeing

Співробітники авіакомпанії Boeing у листуванні критикували розробку літака моделі 737 MAX.
Так, у квітні 2017 року двоє працівників корпорації обговорили в месенджері проблеми з комп'ютерною системою управління лайнером, пише Reuters.
"Цей літак розроблений клоунами, які своєю чергою перебувають під наглядом мавп", – написав один із них. Інший запитав: "Ти б посадив свою родину на такий літак? Я б не став".
Ще в спілкуванні згадувалися дані про те, що, можливо, Boeing вдавалася до лобістських методів під час виникнення вимог із боку регуляторів. Так, у 2015 році фахівець компанії припустив, що відповідні органи зажадають розробити тренажер із певним типом сповіщень у кабіні пілота.
Також у листуванні повідомляється, що Boeing намагалася уникнути дорогого й тривалого навчання пілотів на тренажері перед польотами. Зазначається, що повідомлення було надіслано в лютому 2018 року, за вісім місяців до катастрофи Boeing 737 MAX в Індонезії, коли загинули 189 осіб.
Своєю чергою в Boeing заявили, що листування співробітників "абсолютно неприйнятне" і не відображає позицію установи.
Компанія направила копію повідомлень – понад 100 сторінок документації – до профільних комітетів Палати представників і Сенату, а також у Федеральне авіаційне управління США (FAA, Federal Aviation Administration). Компанія вибачилася за "провокаційні заяви" перед регулятором, Конгресом, клієнтами й пасажирами.
Boeing 737 MAX
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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