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10 січня • оновлено в 13:37
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"Робили клоуни під наглядом мавп": оприлюднено скандальне листування співробітників Boeing

15.4т
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Співробітники авіакомпанії Boeing у листуванні критикували розробку літака моделі 737 MAX.

Так, у квітні 2017 року двоє працівників корпорації обговорили в месенджері проблеми з комп'ютерною системою управління лайнером, пише Reuters.

"Цей літак розроблений клоунами, які своєю чергою перебувають під наглядом мавп", – написав один із них. Інший запитав: "Ти б посадив свою родину на такий літак? Я б не став".

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Ще в спілкуванні згадувалися дані про те, що, можливо, Boeing вдавалася до лобістських методів під час виникнення вимог із боку регуляторів. Так, у 2015 році фахівець компанії припустив, що відповідні органи зажадають розробити тренажер із певним типом сповіщень у кабіні пілота.

Також у листуванні повідомляється, що Boeing намагалася уникнути дорогого й тривалого навчання пілотів на тренажері перед польотами. Зазначається, що повідомлення було надіслано в лютому 2018 року, за вісім місяців до катастрофи Boeing 737 MAX в Індонезії, коли загинули 189 осіб.

Своєю чергою в Boeing заявили, що листування співробітників "абсолютно неприйнятне" і не відображає позицію установи.

Компанія направила копію повідомлень – понад 100 сторінок документації – до профільних комітетів Палати представників і Сенату, а також у Федеральне авіаційне управління США (FAA, Federal Aviation Administration). Компанія вибачилася за "провокаційні заяви" перед регулятором, Конгресом, клієнтами й пасажирами.

Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

  • Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який упав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

  • Рятувальники виявили "чорний ящик " українського літака Boeing 737, який розбився відразу після злету.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував катастрофу українського літака МАУ в Ірані.

  • В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.

  • У МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав, а також прокоментували катастрофу в Ірані.

  • Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing 737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найгарячішій точці планети".

  • У РНБО повідомили, що до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.

  • Президент Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку з авіакатастрофою пасажирського літака компанії МАУ в Тегерані.

  • Американські ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляють, що літак збила іранська ракета. Імовірно, російського виробництва.

  • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.

  • Президент США Дональд Трамп сумнівається, що літак зазнав аварії через технічні несправності.

  • Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.

  • Іран відповів на звинувачення в ударі ракетою по літаку МАУ.

  • Володимир Зеленський зробив першу заяву про катастрофу Boeing в Ірані

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
США
Теги
літак Boeing
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Комментарии на сайте не модерированы
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Они просто не догадывались о существовании "СуперДЖЕТ"
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0
1
фил филька
фил филька
что уж греха таить. и проект майдан-2014 "разработан клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян"
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6
2
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
ЩА НЕРЫБЫ XOXЛЯТСКИЕ ВСТАНУТ СИСЬКАМИ НА ЗАЩИТУ СВОИХ НЕХОЗЯИВ ИЗ США!!!))))))))))))
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