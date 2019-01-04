''Різке погіршення'': у Німеччині поставили на місце агресивну Росію

У 2019 році відносини між Росією і Німеччиною очікує різке погіршення.

У цьому впевнений уповноважений німецького уряду з відносин із Росією Дірк Візе в інтерв'ю Pfälzische Merkur. На його думку, це пов'язано з тим, що в 2018 році Росія демонструвала вкрай непередбачувану політику.

"Що стосується глобальних проблем у відносинах з Росією, то тут я налаштований скептично. Ми зіткнемося з різким погіршенням", — вважає він.

Ангела Меркель і Володимир Путін РСН

За його словами, це пов'язано з "відповідальністю Росії за низку інцидентів, що сталися в 2018 році по всьому світу".

"Ми мали справу з отруєнням колишнього шпигуна Скрипаля. Потім Москва закрутила спіраль гонки озброєнь — Договір РСМД може бути розірваний. І з цього питання нам доведеться інтенсивно займатися і в новому році. І, звичайно ж, я пам'ятаю про небезпечну демонстрацію сили в Азовському морі . Тому заявляю: відносини з Росією погіршаться і в цьому році", — пояснив Візе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський опозиціонер Костянтин Боровий заявив, що відносини між Україною і Росією в 2019 році будуть залежати від двох чинників: виборів в Україні і ситуації в РФ, при якій може впасти режим Володимира Путіна.