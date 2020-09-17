Рідні хасидів, які застрягли на кордоні з Україною, вимагали втрутитися МВС Ізраїлю

Біля будинку міністра внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері 16 вересня рідні хасидів, які застрягли на українсько-білоруському кордоні, провели акцію протесту.

В основному серед мітингувальників були жінки і діти, пише Newsru.co.il.

Вони вимагали від глави відомства втрутитися в ситуацію, щоб їхнім рідним дозволили в'їхати до України.

Також наголошується, що Дері 15 вересня звернувся до української влади і закликав впустити до країни хасидів, які хочуть відзначити Рош га-Шана (єврейський Новий рік) в Умані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна ввела ряд обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.

На український кордон з Білоруссю тим часом прибули тисячі хасидів. З ними особисто зустрівся глава ДПСУ Сергій Дейнеко і закликав поважати закони і правила України.

Через спроби іноземних громадян проникнути на територію України на кордон з Білоруссю стягнули резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Нацполіціі, НГУ і Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема 15 вересня один з паломників спробував незаконно потрапити на територію України в обхід пункту "Нові Яриловичі". Він отримав заборону на в'їзд в Україну на 5 років.

Для забезпечення порядку прикордонники перекрили дорогу військовою технікою.

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, а також МЗС Ізраїлю виступили за пропуск в Україну паломників-хасидів.

Ізраїльська преса написала, що сотні хасидів на кордоні між Білоруссю і Україною перебувають "в нелюдських умовах".