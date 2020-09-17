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Рідні хасидів, які застрягли на кордоні з Україною, вимагали втрутитися МВС Ізраїлю

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
1,0 т.
Рідні хасидів, які перебувають на кордоні з Україною, прийшли до будинку глави МВС Ізраїлю

Біля будинку міністра внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері 16 вересня рідні хасидів, які застрягли на українсько-білоруському кордоні, провели акцію протесту.

В основному серед мітингувальників були жінки і діти, пише Newsru.co.il.

Вони вимагали від глави відомства втрутитися в ситуацію, щоб їхнім рідним дозволили в'їхати до України.

Рідні хасидів, які застрягли на кордоні з Україною, влаштували мітинг біля будинку голови МВС Ізраїлю.

Також наголошується, що Дері 15 вересня звернувся до української влади і закликав впустити до країни хасидів, які хочуть відзначити Рош га-Шана (єврейський Новий рік) в Умані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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