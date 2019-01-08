Рекордний снігопад вперше за зиму накрив Грецію: вражаючі фото і відео

Через рекордний снігопад, який паралізував Грецію, у столиці – Афінах – закрили школи і зупинився рух транспорту.

Дороги стали непрохідними через лід, повідомляє Reuters. При цьому, постраждав не тільки автомобільний транспорт – з перешкодами зіткнулися також і залізничники.

"Афінський акрополь, національні пам'ятки та місця археологічних розкопок у Афінах у вівторок припорошив сніг, а школи в регіоні Аттики закрили", – сказано в повідомленні.

Twitter George Roussos

Twitter SevereweatherEU

За даними грецьких метеорологів, стовпчики термометрів опустилися до - 20,9°, що вкрай нетипово для даного регіону. Сильні дощі і снігопади були зафіксовані і на середземноморському острові Кіпр.

Twitter John Newman

Twitter John Newman

Twitter John Newman

Відзначається, що місцева влада за допомогою спецтехніки розчищає автодороги від снігу.

Rare snowfall in Athens as northern Greece sees -23C ❄️ | https://t.co/QZqormzOZ8 pic.twitter.com/R5hrsyt28O — RTÉ News (@rtenews) 8 января 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про перші жертви аномального снігопаду в Греції.