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Рекордний снігопад вперше за зиму накрив Грецію: вражаючі фото і відео

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Через рекордний снігопад, який паралізував Грецію, у столиці – Афінах – закрили школи і зупинився рух транспорту.

Дороги стали непрохідними через лід, повідомляє Reuters. При цьому, постраждав не тільки автомобільний транспорт – з перешкодами зіткнулися також і залізничники.

"Афінський акрополь, національні пам'ятки та місця археологічних розкопок у Афінах у вівторок припорошив сніг, а школи в регіоні Аттики закрили", – сказано в повідомленні.

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Рекордний снігопад вперше за зиму накрив Грецію: вражаючі фото і відео

Twitter George Roussos

Рекордний снігопад вперше за зиму накрив Грецію: вражаючі фото і відео

Twitter SevereweatherEU

За даними грецьких метеорологів, стовпчики термометрів опустилися до - 20,9°, що вкрай нетипово для даного регіону. Сильні дощі і снігопади були зафіксовані і на середземноморському острові Кіпр.

Рекордний снігопад вперше за зиму накрив Грецію: вражаючі фото і відео

Twitter John Newman

Рекордний снігопад вперше за зиму накрив Грецію: вражаючі фото і відео

Twitter John Newman

Рекордний снігопад вперше за зиму накрив Грецію: вражаючі фото і відео

Twitter John Newman

Відзначається, що місцева влада за допомогою спецтехніки розчищає автодороги від снігу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про перші жертви аномального снігопаду в Греції.

Місце
Греція
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Митрополит кефира, ряженки и сметаны Серафим накликал на Грецию рекордный снегопад.
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