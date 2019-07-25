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Рекордні +42: Європу накрила пекельна спека. Фото і відео

2.2т Читати матеріал російською

Аномальна спека в Європі в четвер, 25 липня, побила всі температурні рекорди і привела до масштабних збоїв в усіх сферах суспільного життя.

Про це пише BBC (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Так, за даними метеорологічної служби Німеччини, термометри в країні показали плюс 41,5 градуса. Національний рекорд тепла зафіксований також у Нідерландах (41,7 градуса) і Бельгії (40,2 градуса). При цьому повідомляється, що в Бельгії встановилася найспекотніша погода з 1833 року, коли почали проводити метеоспостереження.

Новини
Іспанія у вогні, у Франції +45: Європу накрила смертельна аномальна спека
Рекордні +42: Європу накрила пекельна спека. Фото і відео

Meduza

Червоний сигнал тривоги було оголошено у північній Франції, де температура досягла рекордних 42,6 градусів. Влада закликала мешканців не виходити з дому. Закриті також дитячі садки і навчальні заклади.

Оголошено про найвищий рівень небезпеки через спеку в Паризькому регіоні та 19 інших департаментах. За словами міністра охорони здоров'я Франції Аньєс Бюзен, спека торкнеться близько 20 млн чоловік.

Спека в Парижі

Спека в Парижі

ВВС

Спека в Парижі

Спека в Парижі

ВВС

Аномально спекотна погода вже призвела до закриття атомних станцій. Відзначається, що французькій компанії Electricite de France, яка генерує близько 3/4 електроенергії для країни і керує 59 енергоблоками АЕС, довелося зменшити вироблення. Зупинені два реактора, а найближчим часом планується наполовину знизити потужність ще двох через те, що вода в річках нагрілася настільки, що вже не може охолоджувати станцію.

Пекельна спека зафіксована також у Великобританії. Там місцеві жителі рятуються на пляжах. Примітно, що поліція виловила тіла двох осіб у лондонській Темзі, загибель яких пов'язують з високою температурою. Відбулися також істотні збої в роботі транспорту.

Спека в Лондоні

Спека в Лондоні

Reuters

Відзначимо, Європейське космічне агентство показало, як виглядає рекордно спекотна погода в Європі з космосу. Знімок був опублікований на сайті міжнародної організації і показав, що найспекотніше в четвер, 25 липня, було в Іспанії, Італії та Франції.

Спека в Європі

Спека в Європі

Європейське космічне агентство

Рекордні +42: Європу накрила пекельна спека. Фото і відео

New China

Рекордні +42: Європу накрила пекельна спека. Фото і відео

New China

Рекордні +42: Європу накрила пекельна спека. Фото і відео

New China

Рекордні +42: Європу накрила пекельна спека. Фото і відео

New China

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росію накрили масштабні лісові пожежі через пекельну спеку.

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погода
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Сало Уронили
Сало Уронили
вот и пришла АФРИКА в полном и переносном смысле
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