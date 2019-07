Рекордні +42: Європу накрила пекельна спека. Фото і відео

Аномальна спека в Європі в четвер, 25 липня, побила всі температурні рекорди і привела до масштабних збоїв в усіх сферах суспільного життя.

Про це пише BBC

Так, за даними метеорологічної служби Німеччини, термометри в країні показали плюс 41,5 градуса. Національний рекорд тепла зафіксований також у Нідерландах (41,7 градуса) і Бельгії (40,2 градуса). При цьому повідомляється, що в Бельгії встановилася найспекотніша погода з 1833 року, коли почали проводити метеоспостереження.

Червоний сигнал тривоги було оголошено у північній Франції, де температура досягла рекордних 42,6 градусів. Влада закликала мешканців не виходити з дому. Закриті також дитячі садки і навчальні заклади.

Оголошено про найвищий рівень небезпеки через спеку в Паризькому регіоні та 19 інших департаментах. За словами міністра охорони здоров'я Франції Аньєс Бюзен, спека торкнеться близько 20 млн чоловік.

Аномально спекотна погода вже призвела до закриття атомних станцій. Відзначається, що французькій компанії Electricite de France, яка генерує близько 3/4 електроенергії для країни і керує 59 енергоблоками АЕС, довелося зменшити вироблення. Зупинені два реактора, а найближчим часом планується наполовину знизити потужність ще двох через те, що вода в річках нагрілася настільки, що вже не може охолоджувати станцію.

Пекельна спека зафіксована також у Великобританії. Там місцеві жителі рятуються на пляжах. Примітно, що поліція виловила тіла двох осіб у лондонській Темзі, загибель яких пов'язують з високою температурою. Відбулися також істотні збої в роботі транспорту.

Відзначимо, Європейське космічне агентство показало, як виглядає рекордно спекотна погода в Європі з космосу. Знімок був опублікований на сайті міжнародної організації і показав, що найспекотніше в четвер, 25 липня, було в Іспанії, Італії та Франції.

