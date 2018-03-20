Реальний Brexit вирішили відстрочити: пояснюємо що і до чого

ЄС і Великобританія домовилися про перехідний період після виходу останньої зі складу Союзу. Він триватиме 21 місяць. Весь цей час Великобританія буде дотримуватися всіх правил ЄС, але втратить право голосу при прийнятті рішень. "Обозреватель" пояснює, навіщо було прийнято це рішення.

Навіщо це потрібно?

Офіційний Brexit запланований на 29 березня 2019 року. Однак напередодні сторони домовилися про перехідний період, який допоможе пом'якшити наслідки виходу як для Британії, так і для ЄС. Домовленість додасть більше гарантій для бізнесу, який побоювався неясності умов роботи після офіційного Brexit, і забезпечить тривалий період для підготовки.

Весь цей час Великобританія зможе використовувати всі права країни-члена ЄС, залишатися на єдиному ринку, підписувати торгові угоди і вести переговори. Але втратить право голосу в прийнятті рішень.

Врегулювали сторони і права громадян. Ті громадяни ЄС, які приїдуть до Британії під час перехідного періоду, матимуть ті ж права, що і проживаючі там зараз.

Також перехідний період забезпечить можливість урядам спланувати зміни до митних, імміграційних та регулюючих системам Британії.

Як надовго тепер затягнеться Brexit?

Перехідний період після формального виходу Великобританії зі складу ЄС триватиме 21 місяць і завершиться 31 грудня 2020 року.

Про домовленість про перехідний період заявили раніше головний парламентер по Brexit Мішель Барньє і британський міністр з питань Brexit Девід Девіс. Очікується, що підпишуть умови угоди лідери країн Союзу на саміті ЄС.

У чому складність?

Але залишилися і питання, про які сторони не зуміли домовитися - зокрема, щодо кордону між Північною Ірландією та Ірландією після виходу. Поки сторони домовилися про те, що Північна Ірландія в перехідний період буде учасником єдиного ринку і митного союзу ЄС. В цілому по питанню ще повинні бути переговори. Також сторони мають вирішити роль Європейського суду правосуддя.

Як повідомляв "Обозреватель", референдум про вихід Великобританії зі складу ЄС відбувся 23 червня 2016 року. Згідно з його результатами, Brexit підтримали 51,9% британців, які брали участь в голосуванні. Проти висловилися 48,1%. Офіційна процедура виходу почалася 29 березня 2017 і триватиме два роки .