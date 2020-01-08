ПОСЛЕ РАКЕТНЫХ УДАРОВ ИРАНА ПО БАЗАМ США ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО И НЕФТЬ РЕЗКО ВЗЛЕТЕЛИ ВВЕРХ

Пока Президент США Дональд Трамп молчит, Президент Ирана Хасан Рухани – тоже, а рынки уже очень нервно реагируют. После атаки баллистическими ракетами двух американских баз цена на золото сразу подскочила на 2% (плюс 30 долл. США), нефть – на 4,2% (плюс 3 долл. США). Спустя несколько часов цена на золото немного упала, однако, остается на довольно высоком уровне – плюс 20 долл. США к показателю вчерашнего закрытия биржевых торгов. По нефти – плюс 1% к вчерашнему закрытию.

Все в ожидании, очевидно одно – впереди очень серьезные и сильные потрясения на рынках коммодитиз, фондовом и деривативов.

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