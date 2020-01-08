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8 січня • оновлено в 13:04
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Олександр Гончаров
Олександр Гончаров
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Ракетные удары Ирана по базам США: цены на золото и нефть взлетели вверх

6.3т
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ПОСЛЕ РАКЕТНЫХ УДАРОВ ИРАНА ПО БАЗАМ США ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО И НЕФТЬ РЕЗКО ВЗЛЕТЕЛИ ВВЕРХ

Пока Президент США Дональд Трамп молчит, Президент Ирана Хасан Рухани – тоже, а рынки уже очень нервно реагируют. После атаки баллистическими ракетами двух американских баз цена на золото сразу подскочила на 2% (плюс 30 долл. США), нефть – на 4,2% (плюс 3 долл. США). Спустя несколько часов цена на золото немного упала, однако, остается на довольно высоком уровне – плюс 20 долл. США к показателю вчерашнего закрытия биржевых торгов. По нефти – плюс 1% к вчерашнему закрытию.

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Все в ожидании, очевидно одно – впереди очень серьезные и сильные потрясения на рынках коммодитиз, фондовом и деривативов.

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Автор
Олександр Гончаров Олександр Гончаров
Тема
Конфлікт США та Ірана
Місце
Іран
Джерело
Джерело: Facebook Александра Гончпрова
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Mega Death
Mega Death
Пусть и дальше дорожают))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Свиноpылые иксперды как всегда цены с пызды своей берут!))) Пока еще нефть не взлетела на 20 USD, зайдите хоть на биржу - не позорьтесь! Хотя о чем это я...
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Муркин Шура
Муркин Шура
Великий Кормчий, ты тоько на. биржу труда можешь зайти!)))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
муденко юрий, учи свою мамку-курву сосать грамотно - пригодится.
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