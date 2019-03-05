"Ракетний" договір мертвий: Росія розгортає дивізіони, а Україну попереджають про загрозу

Сполучені Штати Америки та Російська Федерація призупинили дію Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Через 6 місяців документ втратить свою силу, і в країн будуть розв'язані руки в контексті розробки та випробування нових ракет, які раніше були заборонені за обопільною згодою. Існує небезпека того, що світ знову вплутається в новий етап гонки озброєнь.

Які ризики принесе світу та Україні рішення двох держав – дізнавався OBOZREVATEL.

Новини Ракетний скандал наближає світ до нової гонки озброєнь

Причини розриву ДРСМД

Питання про вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності постало ще в кінці жовтня 2018 року. Тоді про це заявив американський президент Дональд Трамп, сказавши, що Росія продовжує виробляти й приймати на озброєння заборонені крилаті ракети.

Дональд Трамп

4 грудня держсекретар США Майк Помпео дав Росії 60 днів для повернення до дотримання договору, встановивши крайній термін 2 лютого, після чого Штати відмовляться від своїх зобов'язань за угодою, якщо Росія не повернеться до її дотримання.

Америка звинувачує Росію в порушенні договору через створення ракетної системи 9М729 (SSC-8 за класифікацією НАТО), дальність польоту якої становить понад 500 км, що заборонено умовами договору. У Кремлі ж стверджують зворотне, заявляючи, що дальність польоту ракети 9М729 становить 480 кілометрів, що цілком вписується в норми ДРСМД.

За інформацією видання The Wall Street Journal, нині Росія розгорнула чотири дивізіони крилатих ракет 9М729, хоча ще три місяці тому таких дивізіонів було три.

Через два місяці сторони провели переговори про подальше майбутнє ДРСМД у Пекіні, але відсутність прогресу в цьому питанні відзначили обидві сторони.

1 лютого Майк Помпео заявив, що з наступного дня США призупиняє виконання своїх зобов'язань у рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Водночас держсекретар США заявив, що Вашингтон готовий вести діалог із Москвою щодо контролю над озброєннями.

Майк Помпео

Зі свого боку Володимир Путін 4 березня також підписав підписав указ про призупинення виконання цієї угоди. За офіційним повідомленням Кремля, документ підписаний, "виходячи з необхідності вжиття невідкладних заходів у зв'язку з порушенням США своїх зобов'язань за Договором".

Володимир Путін

Що таке ракетний договір

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності був підписаний 8 грудня 1987 року генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом у Вашингтоні, в зв'язку із занепокоєнням Заходу зусиллями СРСР щодо модернізації свого ядерного потенціалу. Договір вступив у силу з 1 червня 1988 року.

Цим документом учасники-підписанти зобов'язалися знищити всі балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) і малої (від 500 до 1000 км) дальності. Згідно з терміном, зазначеним у договорі, на 1 червня 1991 року були знищені приблизно 2700 ракет і пускових установок.

Крім того, сторони домовилися не виробляти і не випробовувати нові РСМД, проте їм не можна було здійснювати дослідницькі роботи, які не ведуть до виробництва та проведення льотних випробувань заборонених систем.

Горбачов і Рейган підписують Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності в 1987 році White House Photographic Office

У 1992 році в зв'язку з розпадом СРСР документ набув багатостороннього характеру – його учасниками, крім США і Росії, стали Білорусь, Казахстан та Україна.

Які наслідки ліквідації "ракетного" договору

На думку російського військового експерта Павла Фельгенгауера, для Росії договір, по суті, вже перестав діяти, і зараз у неї розв'язані руки для початку випробування раніше заборонених ракет.

"У тексті указу є таке пояснення: його приймають у зв'язку з необхідністю вжити невідкладних заходів, що може означати, ніби Росія вже починає якщо не виробництво, то випробування ракет середньої і малої дальності. Можливо, вони не будуть чекати липня, коли формально припиниться дія договору, а вже починають діяти", – сказав росіянин у коментарі OBOZREVATEL.

"Ще дещо важливе є в цьому указі: призупинення діятиме, поки американці не припинять свої порушення, а оскільки вони нічого не порушують, то й повернуться не можуть. А це означає те, що договір РСМД остаточно мертвий, і те, що Росія не чекатиме кінцевого терміну", – заявив він.

Разом із тим, військовий експерт і головний редактор журналу Defense Express Антон Міхненко вважає, що договір РСМД був стримуючим документом для РФ і США, який накладав певні обмеження щодо створення нових зразків озброєння. У коментарі OBOZREVATEL він допустив декілька варіантів продовження подій, після його розриву.

"Перше – це початок гонки ракетного озброєння з обох сторін. Для Америки це буде легше зробити, там дуже потужна оборонна промисловість. Друге – це те, що договір був показовим для інших країн світу, які бачили, що світові держави домовилися щодо використання ядерного озброєння і створення нових сучасних ракет", – говорить Міхненко.

Військовий експерт пояснює, що як тільки договір припинить своє існування, це фактично перестане стримувати інші країни, які також почнуть нарощувати сили і створювати собі нові ракети.

"Третє – так історично трапляється, що після ескалації ситуації у відносинах, завжди настає деяке полегшення в них. Не виключається, що США або РФ будуть пропонувати, або третя сторона може запропонувати досягнення певного порозуміння в подальшому. Цей компроміс не обійдеться без Китаю, який не входив в цю угоду, але він має ракети середньої і малої дальності, що заборонялися ДРСМД. Не виключається й те, що США спробують втягнути в нову можливу операцію з РСМД Китай", – вважає військовий експерт.

На його думку, третій варіант був би найприйнятнішим, а ось перший і другий пункт негативно відіб'ється на безпеці всіх світових країн у цілому.

Але в найближчій реалізації третього варіанту Фельгенгауер не впевнений. За його словами, домогтися від Китаю сісти за стіл переговорів на сьогодні практично неможливо, тому про новий договір РСМД не може бути мови.

"Підписання нового договору із залученням іншої сторони, наприклад, Китаю, Північної Кореї, Ірану, Ізраїлю, Індії або Пакистану, можливе, але, у будь-якому разі Китай сказав, що він не зацікавлений навіть у переговорах про укладення такої угоди. Тому це все поки тільки розмови. Жодна з цих країн поки не сідає домовлятися, і важко собі уявити, що Іран сяде за один стіл із Ізраїлем, або Індія з Пакистаном, які де-факто перебувають у стані війни", – пояснив російський військовий експерт.

У такому випадку, за словами Міхненка, розробляючи нові зразки зброї, США і РФ знадобиться місце для її використання, і цілком ймовірно, що такою точкою на карті може стати Україна.

"За часів попередньої гонки озброєнь відбувалися певні конфлікти в різних регіонах світу, де той же Радянський Союз протистояв США, умовно у В'єтнамі та Афганістані. І зараз не виключається, що в деяких країнах світу будуть проводитися бойові дії, де супердержави протистоятимуть одна одній без залучення ракетного озброєння, але вони будуть мірятися силами. І Україна в цьому контексті – одна з точок на карті світу, де може статися загострення, як і Сирія", – заявив він.

Остання гонка озброєнь між США і тодішнім СРСР почалася після Другої світової війни, коли виявилося, що Америка є єдиною ядерною державою в світі. Тоді радянський уряд прийняв рішення прискорити роботу з виготовлення власної атомної бомби. Аж до підписання ДРСМД сторони накопичували озброєння, періодично намагаючись домовитися одна з одною, і тільки в 1987 році вдалося домогтися результату.

Через декілька років пішов розпад СРСР, згодом, саме гонку озброєнь між двома великими державами називали однією із причин занепаду соціалістичної імперії. Росіяни вважають, що тепер все піде заново.

"Це цілком точно означатиме новий виток гонки озброєнь, а у нас в економічному і технологічному потенціалі з цього приводу є проблеми. Хочу нагадати, що СРСР розпався зокрема тому, що не зміг виграти гонку озброєнь, в яку втрутився. І не думаю, що для РФ це зараз буде легше, ніж було для Радянського Союзу", – сказав в коментарі OBOZREVATEL російський опозиціонер Леонід Гозман.

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