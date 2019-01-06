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''Ракети біля кордону з Росією'': путінський байкер запустив страшилку про Україну

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Лідер московського байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов ("Хірург") запустив чергову страшилку про українців.

Він сказав в інтерв'ю "Комсомольскій правді", ніби громадяни країни в майбутньому захочуть розмістити біля кордону з Росією ракети.

За словами байкера, доля України вирішується "не на Майдані або Хрещатику, а на Капітолійському пагорбі".

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"Вони тасуватимуть президентів, міністрів, але від курсу тримати біля кордону Росії вогнище напруженості ніколи не відмовляться, а згодом ще й ракети захочуть там розмістити. В той же час народ України і Росії завжди вважав і буду вважати єдиним", – сказав він.

Олександр Залдостанов і Рамзан Кадиров

Олександр Залдостанов і Рамзан Кадиров

ІА "Грозний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни до Нового року запустили безглузду страшилку про зростання нацистських настроїв в рядах ЗСУ. За словами пропагандистів, в зв'язку із цим військторги нібито не встигають поповнювати запаси нашивок з символікою Третього Рейху.

У ЗСУ відповіли, що інформація про участь у війні на Донбасі "проукраїнських" бойовиків ІДІЛ є фейком.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Особа
Олександр Залдостанов (Хірург)
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
конечно разместим ракеты ибо под боком имеем ебанутого кацапа! «Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это, затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете», — сказал ночной шакал.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Педераст на мотоцикле, ездящий с "косметичкой" имеет свое мнение ???
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