Лідер московського байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов ("Хірург") запустив чергову страшилку про українців.

Він сказав в інтерв'ю "Комсомольскій правді", ніби громадяни країни в майбутньому захочуть розмістити біля кордону з Росією ракети.

За словами байкера, доля України вирішується "не на Майдані або Хрещатику, а на Капітолійському пагорбі".

"Вони тасуватимуть президентів, міністрів, але від курсу тримати біля кордону Росії вогнище напруженості ніколи не відмовляться, а згодом ще й ракети захочуть там розмістити. В той же час народ України і Росії завжди вважав і буду вважати єдиним", – сказав він.

Олександр Залдостанов і Рамзан Кадиров ІА "Грозний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни до Нового року запустили безглузду страшилку про зростання нацистських настроїв в рядах ЗСУ. За словами пропагандистів, в зв'язку із цим військторги нібито не встигають поповнювати запаси нашивок з символікою Третього Рейху.

У ЗСУ відповіли, що інформація про участь у війні на Донбасі "проукраїнських" бойовиків ІДІЛ є фейком.

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