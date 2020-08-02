Ракета Маска Crew Dragon повертається на Землю. Онлайн-трансляція

Космічний корабель компанії SpaceX Crew Ілона Маска Crew Dragon відстикувався від Міжнародної космічної станції й летить до Землі.

Про це повідомляє NASA в Twitter, а трансляцію події агентство веде в своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що розстикування відбулося в суботу о 19:45 за часом Східного узбережжя США (2 серпня о 02:45 за Києвом). На борту космічного корабля, як відомо, перебувають двоє астронавтів – Боб Бенкен і Даг Херлі.

Crew Dragon повертається на Землю (Twitter NASA)

Планується, що шлях Crew Dragon до Землі займе 19 годин. Корабель має приводнитися в Мексиканській затоці біля берегів штату Флорида 2 серпня о 21:42 за київським часом.

У NASA уточнюють, що незважаючи на наближення урагану Ісайя до США, погода для приводнення сприятлива.

Також підкреслюється, що якщо Crew Dragon пройде це останнє випробування, SpaceX зможе забезпечити регулярні оперативні польоти на МКС, починаючи з кінця 2020 року.

Скриншот (Twitter NASA)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в NASA анонсували повернення Crew Dragon саме 2 серпня, якщо цьому сприятимуть погодні умови. Міжнародну космічну станцію космічний корабель покинув 1 серпня.