Рахунок на мільйони: ЗМІ дізналися про вкидання на "виборах" Путіна

Експерт в електоральній статистиці, який опублікував кілька наукових статей про аномалії на виборах у Росії, фізик Сергій Шпількин підрахував, що за президента РФ Володимира Путіна було вкинуто 18 березня понад 10 мільйонів бюлетенів.

"У цьому році помітні дві речі. По-перше, судячи з усього, зусилля по тому, щоб уникнути по можливості фальсифікацій в день підрахунку, які, за чутками, робили різні інстанції від Адміністрації президента до ЦВК, зусилля по напоумлення виборчкомів на місцях, здається, подіяли. І обсяг маніпуляцій на цих виборах - це приблизно 10 мільйонів голосів на користь Путіна, це менше, ніж на всіх виборах, крім 2004 року", - розповів він "Радіо Свобода".

Шпількин зазначив, що існує три лідера на всіх попередніх виборах.

"Це вибори Медведєва (нинішній прем'єр-міністр РФ. - Ред.), де рівень маніпуляції був десь 15 мільйонів голосів. Потім були "думські" вибори 2011 року, де було трохи менше, але проте це вийшло назовні і викликало велике суспільне обурення. І були вибори 2016 року, коли абсолютний обсяг маніпуляцій був менше, але через низьку явку і малу кількість тих, хто проголосував, відносний рівень був приблизно такий же", - додав експерт.

Він пояснив, що тоді було близько 11,5-12 мільйонів голосів. Нинішні ж 10 мільйонів на тлі реально отриманих Путіним 45 - значно менше, ніж 11 млн на думських виборах, які були отримані "Єдиною Росією" на тлі реальних 14 мільйонів.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Європейському Союзі виступили з жорсткою заявою щодо незаконних виборів Путіна на території анексованого Криму.