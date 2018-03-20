УкрEngРус
Регистрация
ПолітикаЕкономіка

Рахунок на мільйони: ЗМІ дізналися про вкидання на "виборах" Путіна

1.3тЧитати новину російською

Експерт в електоральній статистиці, який опублікував кілька наукових статей про аномалії на виборах у Росії, фізик Сергій Шпількин підрахував, що за президента РФ Володимира Путіна було вкинуто 18 березня понад 10 мільйонів бюлетенів.

"У цьому році помітні дві речі. По-перше, судячи з усього, зусилля по тому, щоб уникнути по можливості фальсифікацій в день підрахунку, які, за чутками, робили різні інстанції від Адміністрації президента до ЦВК, зусилля по напоумлення виборчкомів на місцях, здається, подіяли. І обсяг маніпуляцій на цих виборах - це приблизно 10 мільйонів голосів на користь Путіна, це менше, ніж на всіх виборах, крім 2004 року", - розповів він "Радіо Свобода".

Шпількин зазначив, що існує три лідера на всіх попередніх виборах.

Новини
Чи не президентські вибори: названо час "Ч" для Путіна

"Це вибори Медведєва (нинішній прем'єр-міністр РФ. - Ред.), де рівень маніпуляції був десь 15 мільйонів голосів. Потім були "думські" вибори 2011 року, де було трохи менше, але проте це вийшло назовні і викликало велике суспільне обурення. І були вибори 2016 року, коли абсолютний обсяг маніпуляцій був менше, але через низьку явку і малу кількість тих, хто проголосував, відносний рівень був приблизно такий же", - додав експерт.

Він пояснив, що тоді було близько 11,5-12 мільйонів голосів. Нинішні ж 10 мільйонів на тлі реально отриманих Путіним 45 - значно менше, ніж 11 млн на думських виборах, які були отримані "Єдиною Росією" на тлі реальних 14 мільйонів.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Європейському Союзі виступили з жорсткою заявою щодо незаконних виборів Путіна на території анексованого Криму.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вибори президента Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Об'єкт
ЦВК
Поділитися у Facebook

Наші блоги