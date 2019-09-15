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15 вересня • оновлено в 15:34
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"Радію!" Папа Римський прокоментував обмін полоненими між Києвом і Москвою

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Папа Римський Франциск привітав обмін полоненими між Україною і Росією.

Так, дана заява прозвучала в неділю, 15 вересня, під час спілкування з паломниками, передає "Радіо Ватикану".

"Дорогі брати і сестри, на минулому тижні відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між Російською Федерацією і Україною. Радію за звільнених, які змогли обійняти своїх найближчих і не перестаю молитися за якнайшвидше завершення конфлікту і за міцний мир на східній Україні", – сказав Папа Римський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35.

На території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців.

США, Європа, інші країни і міжнародні організації вкрай позитивно відреагували на обмін полоненими між Україною і РФ за схемою 35 на 35, припустивши, що це перший крок до миру.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Папа Римський Франциск
Місце
Україна
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