Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

Радбез ООН терміново збирається на прохання Росії: що відомо

3.3т Читати матеріал російською

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе відкрите засідання 22 серпня на запит Росії і Китаю, щоб обговорити тестовий пуск американської крилатої ракети наземного базування.

Як повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на західні ЗМІ, РФ аргументувала свій запит "заявами чиновників США щодо планів розробляти і розміщувати ракети середнього радіусу дії".

"Терміновість пов'язана з тими, що існує багато загроз... Ми стоїмо на порозі нової гонки озброєнь, хочемо обговорити це питання", — заявив виконуючий обов'язки представника Росії при ООН Дмитро Полянський.

Новини
Боїться сусідів України: Путін публічно пригрозив США через випробування потужних ракет

Засідання Радбезу ООН

Засідання Радбезу ООН

Як писав OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Тег
Радбез ООН
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
16
32
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
kiy Valeriy
kiy Valeriy
а чому московія не скликала терміново Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй коли в них рвонула ядерна установка на воєнному полігоні?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
kiy Valeriy, по тому что "никакого взрыва не было и никакой радиации нету а кто говорит что есть то он агент ЦРУ предатель и клевещет на светлое имя Путина!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
А обсудить Российскую ракету SSC-8 (9M729 "Новатор" ) Россия не хочет? Из за этой ракеты весь сыр-бор. Штаты с 2014 года предупреждали Россию ....
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну пусть соберутся пусть рашка пораниться и все останется как было)))США рашку предупреждали не один год что будите разрабатывать выйдем из договора и об этом весь мир знает,теперь получается рашка сама нарушила и теперь начинает искать крайних)))))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...