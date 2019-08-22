Радбез ООН терміново збирається на прохання Росії: що відомо

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе відкрите засідання 22 серпня на запит Росії і Китаю, щоб обговорити тестовий пуск американської крилатої ракети наземного базування.

Як повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на західні ЗМІ, РФ аргументувала свій запит "заявами чиновників США щодо планів розробляти і розміщувати ракети середнього радіусу дії".

"Терміновість пов'язана з тими, що існує багато загроз... Ми стоїмо на порозі нової гонки озброєнь, хочемо обговорити це питання", — заявив виконуючий обов'язки представника Росії при ООН Дмитро Полянський.

Засідання Радбезу ООН

Як писав OBOZREVATEL:

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