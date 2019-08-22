Радбез ООН терміново збирається на прохання Росії: що відомо

Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе відкрите засідання 22 серпня на запит Росії і Китаю, щоб обговорити тестовий пуск американської крилатої ракети наземного базування.
Як повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на західні ЗМІ, РФ аргументувала свій запит "заявами чиновників США щодо планів розробляти і розміщувати ракети середнього радіусу дії".
"Терміновість пов'язана з тими, що існує багато загроз... Ми стоїмо на порозі нової гонки озброєнь, хочемо обговорити це питання", — заявив виконуючий обов'язки представника Росії при ООН Дмитро Полянський.
Засідання Радбезу ООН
Як писав OBOZREVATEL:
19 серпня США вперше після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності випробували ракету Tomahawk. Пуск зброї був успішним.
Російські ЗМІ з кремлівського пулу звинуватили Америку в тому, що вона запустила ракету, яка заборонена ДРСМД. Водночас із договору США і Росія вийшли 2 серпня 2019 року.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!