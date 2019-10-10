Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 14:08
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Заклик до Зеленського був доречним": Трамп отримав підтримку у скандалі

4.7т Читати матеріал російською

Для Дональда Трампа було цілком правильним кроком звернутися до українського глави Володимира Зеленського з проханням розслідувати незаконні дії.

Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео в інтерв'ю програмі "NewsHour", передає Reuters. "Я вважаю, що було би цілком доречно спробувати змусити іншу країну перестати бути корумпованою", – сказав він.

Новини
Байден вперше публічно принизив Трампа: той відповів

Майкл Помпео

Майкл Помпео

RT

За словами Помпео, він чув розмову Трампа й Зеленського, в якій лідер США попросив українського колегу провести розслідування щодо кандидата у президенти від Демократичної партії Джо Байдена та його сина Гантера.

Як писав OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Майк Помпео
Місце
США
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
18
11
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Украина на шпагате))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Григорьев Григорий, или тебе серпом по яйцам
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Mega Death, тут два варианта - или Трамп их посадит на шпагат "пилоткой" об асфальт, или Путин их яйцами об бетонку ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Зеленский на сковороде уже. Осталось конфорку запалить ...
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
...Прикрывая свой личный интерес? Хехе, хитро.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Блоги / думки

ads pixel