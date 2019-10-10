"Заклик до Зеленського був доречним": Трамп отримав підтримку у скандалі

Для Дональда Трампа було цілком правильним кроком звернутися до українського глави Володимира Зеленського з проханням розслідувати незаконні дії.

Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео в інтерв'ю програмі "NewsHour", передає Reuters. "Я вважаю, що було би цілком доречно спробувати змусити іншу країну перестати бути корумпованою", – сказав він.

Майкл Помпео RT

За словами Помпео, він чув розмову Трампа й Зеленського, в якій лідер США попросив українського колегу провести розслідування щодо кандидата у президенти від Демократичної партії Джо Байдена та його сина Гантера.

Як писав OBOZREVATEL:

Джо Байдена підозрюють у шантажуванні влади України відмовою у наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою для розблокування допомоги було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син ексвіцепрезидента – Гантер.

3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за шість годин звільнили генпрокурора.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джефрі Паєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Гантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.

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