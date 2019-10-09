"Вистачить і українців!" Глава МВС Естонії зробив скандальну заяву

Глава МВС Естонії та лідер партії EKRE Март Гельме оголосив, що країна не прийматиме імігрантів, поки його політсила входить до урядової коаліції.

Про це повідомляє портал ERR. Таку заяву політик зробив у Люксембурзі на зустрічі глав МВС країн-членів ЄС, на якій обговорювалися проблеми міграційної політики.

Гельме повідомив, що на зустрічі більшість європейських країн показали, що не вітати в себе іноземців і радше готові запропонувати технічну допомогу. Він додав, що Естонія сама зараз стикається з дуже сильним напливом мігрантів зі сходу, з республік колишнього СРСР.

Март Гельме Delfi

"Якщо подивитися, то більшість прохачів притулку прибувають до нас не з Близького Сходу або Африки, а з України. На другому місці – Грузія, потім – Молдова, і тільки потім – Афганістан і подібні країни", – зазначив Гельме.

За словами чиновника, Естонії вистачає проблем з нашими громадянами, а держави Південної Європи не зважають на це.

"У нас і зараз труднощі з цим іміграційним тиском. Українці швидше інтегруються в російськомовну громаду, і для нас це культурна та демографічна проблема. Навіть якщо хтось це заперечує, то насправді це дуже серйозні виклики", – вважає Гельме.

Він зазначив, що позицію його держави потрібно до всіх донести дуже чітко. "Доти, доки ми, тобто EKRE, входимо в уряд, Естонія не прийматиме імігрантів", – підкреслив лідер консерваторів.

Як писав OBOZREVATEL, глава МВС Естонії, голова Консервативної народної партії Март Гельме розпорядився з'ясувати, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України, які приїжджають в його державу.

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