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8 жовтня • оновлено в 13:34
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"Укріпимо Україну": в ЄС висловили потужну підтримку в боротьбі з Росією

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В Євросоюзі й надалі підтримуватимуть Україну в боротьбі з Росією і збережуть санкції проти РФ.

Про це заявив Жозеп Боррель, який ймовірно стане наступником Федеріки Могеріні на посаді глави зовнішньополітичної служби Євросоюзу, передає DW.

"Найкращий шлях протистояти російському експансіонізму або ж, якщо хочете, російській загрозі – це допомогти Україні зміцнитися, посилити її стійкість і здатність проводити реформи, а також сприяти на її шляху до повноцінної, демократичної, заможної країни", – повідомив дипломат.

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Водночас ЄС збереже санкції проти агресора "доти, доки поведінка РФ не зміниться".

Іспанський політик також нагадав, що досить одній державі-члену ЄС виступити проти санкцій, щоб вони втратили чинність. Тому він закликає Раду ЄС змінити спосіб ухвалення рішень, що стосуються накладення обмежень (зокрема, проти Росії), з нинішньої одностайності на кваліфіковану більшість.

Боррель пообіцяв, що його першим зусиллям на посаді буде збереження єдності в питанні санкцій і посилення підтримки країнам-сусідам Євросоюзу.

Євросоюз і Україна

Євросоюз і Україна

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський Союз не визнає проведення так званих місцевих виборів у анексованому Росією Криму.

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Особа
Федеріка Могеріні
Тег
Європейський Союз
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Мощные санкции. Даже самый последний антироссийский ублюдок уже понимает, что санкции приводят к противоположному результату от желаемого. Мы крепнем. Как всегда было в периоды невзгод.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Поддержка, как всегда, будет МОЩНОЙ от слова "мощи" ))))
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
держитесь ребята, заграница вам поможет!
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