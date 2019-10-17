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17 жовтня • оновлено в 09:57
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"Дуже хвора людина!" Трамп публічно образив жінку

2.3т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп образив спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, назвавши її "хворою людиною".

Так, відповідне висловлювання з'явилося в Twitter американського лідера. Така реакція послідувала після зустрічі з законодавцями щодо Сирії в Білому домі.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

AFP

"Ненсі Пелосі терміново потрібна допомога. Чи то у неї щось не так "нагорі"(з головою - Ред.), чи то вона просто не любить нашу чудову країну. У неї була сьогодні абсолютна істерика в Білому домі. Дуже сумно на це дивитися. Моліться за неї, вона дуже хвора людина!" – написав Трамп.

Також він опублікував фото з заходу. Одне з них глава США підписав: "Істерика нервової Ненсі!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні з'ясувалося, що президент США Дональд Трамп у день початку операції Туреччини в Сирії відправив лист лідеру Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану, попереджаючи про санкції.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
У кого, что болит, тот ... Грустно смотрит и молится ! Этим он на Порошенко кстати похож.
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руденко евгений
руденко евгений
заголовок статьи сексистский - оскорбил не женщину, а конгрессмена.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и что?у нас равноправие
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