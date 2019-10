"Дуже хвора людина!" Трамп публічно образив жінку

Президент США Дональд Трамп образив спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, назвавши її "хворою людиною".

Так, відповідне висловлювання з'явилося в Twitter американського лідера. Така реакція послідувала після зустрічі з законодавцями щодо Сирії в Білому домі.

"Ненсі Пелосі терміново потрібна допомога. Чи то у неї щось не так "нагорі"(з головою - Ред.), чи то вона просто не любить нашу чудову країну. У неї була сьогодні абсолютна істерика в Білому домі. Дуже сумно на це дивитися. Моліться за неї, вона дуже хвора людина!" – написав Трамп.

Також він опублікував фото з заходу. Одне з них глава США підписав: "Істерика нервової Ненсі!".

Nancy Pelosi needs help fast! There is either something wrong with her “upstairs,” or she just plain doesn’t like our great Country. She had a total meltdown in the White House today. It was very sad to watch. Pray for her, she is a very sick person!