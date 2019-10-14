"Друзі Путіна" пройшли: опубліковані результати виборів в Польщі

На парламентських виборах в Польщі партія "Право і Справедливість" (PiS) Ярослава Качинського набрала більше 43,7% голосів.

Такі дані були отримані за результатами обробки всіх голосів виборців, передає Укрінформ.

У Сейм також з 6,7% голосів пройшли націоналісти і прихильники політики Путіна - "Конфедерація". Однак це 5-й результат на виборах.

Друге місце зайняла ліберальна "Громадянська платформа" (КО) - 27,24%, а Cоюз демократичної лівиці (SLD) узятий третє місце - понад 12,5%. Ще 8,5% голосів дісталося Польської селянської партії (PSL). На виборах в Сенат PiS набрала більше 44,7%, KO - більше 35%, PSL - 5,7%.

Так, в Польщі вдруге партія Качинського створить однопартійну більшість у Сеймі, а також самостійно сформує уряд.

При цьому в Сенаті Польщі PiS, ймовірно, буде шукати партнера для створення коаліції.

Ярослав Качинський bnn-news

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України провів зустріч з лідером Польщі, за підсумками якої стало відомо про зближення в двосторонніх відносинах між державами.

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