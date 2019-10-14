Головна Новини
14 жовтня • оновлено в 22:43
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Друзі Путіна" пройшли: опубліковані результати виборів в Польщі

2.2т Читати матеріал російською

На парламентських виборах в Польщі партія "Право і Справедливість" (PiS) Ярослава Качинського набрала більше 43,7% голосів.

Такі дані були отримані за результатами обробки всіх голосів виборців, передає Укрінформ.

У Сейм також з 6,7% голосів пройшли націоналісти і прихильники політики Путіна - "Конфедерація". Однак це 5-й результат на виборах.

Друге місце зайняла ліберальна "Громадянська платформа" (КО) - 27,24%, а Cоюз демократичної лівиці (SLD) узятий третє місце - понад 12,5%. Ще 8,5% голосів дісталося Польської селянської партії (PSL). На виборах в Сенат PiS набрала більше 44,7%, KO - більше 35%, PSL - 5,7%.

Новини
"Повинні тиснути!" Глава Польщі попередив про небезпеку Росії

Так, в Польщі вдруге партія Качинського створить однопартійну більшість у Сеймі, а також самостійно сформує уряд.

При цьому в Сенаті Польщі PiS, ймовірно, буде шукати партнера для створення коаліції.

Ярослав Качинський

Ярослав Качинський

bnn-news

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України провів зустріч з лідером Польщі, за підсумками якої стало відомо про зближення в двосторонніх відносинах між державами.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
1
Смішно
6
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
ну если в Украине прошли то там тем более)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel