"Для нас на карту поставлено всё" Керсти Кальюлайд, президент Эстонии

I

Так сложилось, что последние шесть лет я участвую на различных площадках с различными партнерами в своего рода виртуальной штабной игре "4-я мировая война".

3-я мировая (холодная) война закончилась, по выражению одного из действующих сегодня в реале игроков, крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века. Путинская повестка дня 4-й мировой войны не ставит свой целью уничтожение ненавистных США, что можно было бы достичь сегодня только ценой взаимного самоубийства в ходе полномасштабной ядерной войны.

Эта повестка пока значительно скромнее: максимальное расширение Русского Мира, распад блока НАТО, дискредитация и унижение США как гаранта безопасности Запада. Заключение новой "Ялты", раздела мира на условиях, продиктованных Кремлем. В целом это реванш за поражение СССР в третьей мировой войне, так же как Вторая мировая война была для Гитлера попыткой реванша за поражение в Первой.

Весной 2014 года я предложил мировому экспертному сообществу один, ставший с моей легкой руки широко обсуждаемым, возможный сценарий эпохи 4-й мировой войны:

В плане реализации духоподъемной концепции собирания исконных русских земель, провозглашенной исторической речью В.В. Путина 18 марта, обладающие уникальным генетическим кодом доведенные до отчаяния пассионарные русскоязычные жители Нарвы (Эстония) готовятся провести референдум о присоединении к Русскому Миру. Для обеспечения их свободного волеизъявления на территорию Эстонии направляются для проведения своего отпуска вооруженные до зубов вежливые зеленые человечки со знаками различия или без оных и деловито расставляют новые пограничные столбы.

Каковы будут действия в этой ситуации агрессивного блока НАТО? Согласно ключевой статье 5-й Устава этой организации, все его государства-члены должны будут оказать Эстонии немедленную военную поддержку. Некоторые из этих государств (по крайней мере одно из них) обладают технической возможностью аннигиляции вежливых человечков со всеми их гуманитарными конвоями в течение получаса средствами дистанционного огневого воздействия.

Отказ союзников Эстонии выполнить свои обязательства станет событием эпохального исторического значения. Он будет означать роспуск НАТО, конец США как мировой державы и гаранта безопасности Запада и полное политическое доминирование путинской России на всём европейском континенте.

В этом и заключается прежде всего цель исторического реванша Кремля, а не просто в приобретении новых территорий и новых подданных.

И, тем не менее, ответ на вопрос — будет ли НАТО защищать Эстонию в случае попытки ее изнасилования соседней ядерной державой — вовсе не очевиден.

Особенно если Путин заявит, что в случае угрозы превосходящих конвенциональных сил НАТО новым священным рубежам Русского Мира он будет вынужден ответить очень ограниченным ядерным ударом: уничтожит, например, европейский город.

Именно ядерный шантаж даёт Кремлю, как тому кажется, уникальный шанс переиграть мировую историю. И это колоссальный соблазн для группы облеченных огромной властью людей (Путин, Патрушев...), убедивших себя, что на них возложена высочайшая историческая миссия.

Свой ход в штабной игре сделал президент США Барак Обама. 3 сентября 2014 года он прибыл в Таллинн, где недвусмысленно подтвердил гарантии НАТО по обеспечению безопасности Эстонии.

Саммит НАТО принял решение о размещении на постоянной основе на территории стран Балтии и Польши военных контингентов НАТО, включая американских военнослужащих.

Размеры этих контингентов не имеют большого значения. Они не рассчитаны на наступательные действия. Принципиален сам факт присутствия американских солдат и офицеров. Они — живое оружие сдерживания, заложники-смертники, если хотите.

Весь расчет кремлевских шантажистов строится на том, что, введя в балтийские страны вежливых зеленых человечков и размахивая ядерной дубиной, они запугают и парализуют США классическим вопросом: "Вы готовы умереть за Нарву (Данциг)?" Символическое присутствие американских военнослужащих в районе Нарвы или Сувалки психологически разворачивает ситуацию на 180 градусов. Появление там первого вооруженного вежливого человечка автоматически означает вступление Российской Федерации в полномасштабную войну с США. Тем самым экзистенциальный вопрос адресуется теперь уже не к Западу, а к Путину и его ближайшим бизнес-партнерам и "религиозным мистикам": "Г-да Гангрена, Косой, Михал Иваныч, Солдат и как там вас еще, вы действительно готовы умереть за Нарву? Ужели вам покой не по карману?"

Это был серьезный контрудар, но он не остановил кремлевских мечтателей. Большая Игра продолжилась. В психическую пошли очень серьезные вежливые человечки в штатском — ветераны российской и советской разведки.

Они совершили ряд важных вылазок в стан врага. Так, на заседании российско-американской "Группы Эльба" ветераны передали "слабаку Обамке" ультиматум: "НАТО должно держаться подальше от нашего "заднего двора". Не думайте, что мы поставили крест на Эстонии, Латвии и Литве после того, как НАТО отправило туда горстку солдат".

Этот стандартный мем повторялся затем на всех подобных неформальных встречах (штабных играх) российских и американских экспертов.

Огромной своей стратегической удачей восприняла Москва появление в Белом Доме человека, известного своим крайне скептическим отношением к НАТО и, особенно, к обязательствам США по 5-й статье Устава этой организации. Он, в частности, был убежден, что "Таллинн — это пригород Санкт-Петербурга, и поэтому он не стоит новой мировой войны".

Вдохновлённые, видимо, этой сентенцией все те же вежливые ветераны-эксперты добрались лично до нового министра обороны Джима Мэтисса и прямо так по-солдатски, по-стариковски рубанули ему, что в случае неблагоприятного для РФ развития военного конфликта в Балтии Кремль будет готов нанести по неприятелю ограниченные ядерные удары (Nuclear De-Escalation Strikes). Деэскалация через ядерную эскалацию — так это называется на Фрунзенской набережной.

В доверительном интервью уже после отставки Мэтисс поведал, что именно после этого судьбоносного визита неких Russians он начал воспринимать Россию как экзистенциальную угрозу США. И не только лично генерал Джим Мэтисс, а Пентагон как институт в своих доктринальных установках и планах стратегического развёртывания. Американский ответ на угрозу Кремля использовать тактическое ядерное оружие в региональном конфликте в Балтии был предельно ясно сформулирован в апреле 2018 года в докладе "А Strategy for Deterring Russian Nuclear De-Escalation Strikes": Limited Nuclear Reprisal (ответный ограниченный ядерный удар).

Этот концептуальный ответ был материально подкреплен в США созданием и поставкой на вооружение новых образцов ядерного оружия.

В начале февраля 2020 года Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок W76-2 малой мощности (5-7 килотонн) для ракет Trident II на подводных лодках класса "Огайо", которые уже выходят с ними на патрулирования с американской военно-морской базы на восточном побережье США.

Логика этих решений в том, что четко сформулированная достоверная угроза ответного ядерного удара должна послужить инструментом deterrence (сдерживания) Москвы от нанесения первого ядерного удара, а следовательно, и вообще от изначальной агрессии в Балтии.

Принятие новой стратегии и размещение ядерных боеголовок малой мощности не оставляют никаких сомнений, что Соединенные Штаты обязательно отреагируют, если Russians применят тактическое ядерное оружие. У США теперь более широкий выбор ответа на ядерную эскалацию Кремля, нежели только капитуляция или полномасштабная ядерная война, т.е. взаимное гарантированное уничтожение.

Путин и Патрушев были абсолютно убеждены сами и убедили почти всю правящую верхушку, что у них есть уникальная возможность одним броском костей переиграть мировую историю и взять реванш за поражение СССР.

"Пиндосы отступят перед ядерным шантажом и сдадут балтийские государства", — полагали кремлевские мудрецы.

Они ошиблись.

Изменилась политическая воля одной из сторон, которая осознала экзистенциальную угрозу и очень четко (концептуально и затем в металле) артикулировала свой ответ на нее.

Ядерная стратегия — это не обмен ракетными ударами, это психологический поединок в абстрактном интеллектуальном пространстве без запуска ракет. Как учил Сун Цзы — без обнажения меча.

Судя по той загадочной суете, которая царит в последние недели в Кремле, "Верховный Правитель" и его окружение, видимо, поняли, что проиграли затеянную ими 4-ю мировую войну.

Реванша майора КГБ за 3-ю мировую, проигранную генералами КГБ, не будет.

Примерно так я рассуждал утром 15 марта накануне очередного тура штабной игры 4-й мировой войны. На этот раз на канале "ФЕЙГИН LIVE" с участием Валерия Соловья.

II

Николай Платонович Патрушев — мой старый клиент, хотя, скорее всего, и не подозревает об этом. Но дважды (в 2009 и в 2012 годах) мне удавалось остановить этого ядерного маньяка хотя бы на формальном доктринальном уровне. Он уже более 10 лет упорно добивается внесения в официальную Военную доктрину РФ положения о готовности РФ первой применить ядерное оружие в локальном (!) конфликте. Эта интересная история подтверждает, что именно президент Российской федерации волейбола неутомимо разрабатывал план Победы над ненавистным Западом еще с 2009 года.

Чтобы успешно противостоять смертельной опасности, надо прежде всего открыто назвать ее вслух: Патрушев, Путин, Ковальчук, Нарышкин, Бортников, Иванов, мы знаем, что вы готовите для страны и мира.

Почему же о мобилизационной партии и её замыслах планетарного масштаба говорят сегодня в России только три человека: Алексей Венедиктов, Валерий Соловей и ваш покорный слуга?!

Венедиктов и Соловей независимо друг от друга протокольно точно изложили городу и миру то, что они лично слышали в ближнем кругу высших руководителей российского государства.

Путинский план Победы в 4-й мировой войне излагался мной с 2014 года в серии статей "Вы хотите умереть за Нарву?", "Путин намерен победить в 4-й мировой войне", "Хотят ли русские ядерной войны", "Владимир ярче тысячи солнц".

Я анализировал в них не только конкретные сценарии возможных военных действий, но прежде всего ментальность Путина, Патрушева и других тогда ещё не установленных лиц, мотивы планируемых ими деяний. И чтение Венедиктова и Соловья стало для меня потрясающим опытом. Я как бы услышал оживших в реале героев своих публикаций. Они говорили о своих планах и геополитических фантазмах практически теми же словами, которыми я их наделял. Я даже вздрогнул, не породил ли я этих путиных и патрушевых своим больным воображением. Может быть, это не я их вычислил весной 2014 года после судетской речи "хорошего Гитлера" о разделенном русском народе, а это они начитались Пионтковского и начали откровенничать с Венедиктовым и Соловьем...

Но вернемся к нашей игре с Валерием Дмитриевичем 15 марта. Я играл за Пентагон и изложил все то, что вы прочли в концовке первой части. Профессор играл за путинский бункер и, как всегда, был в этой роли аутентичен и убедителен.

Просмотрите особенно внимательно пленку с 37-й по 45-ю минуту. Это уникальный концентрированный репортаж "в прямом эфире" из бункера. Фиксирую дословно наиболее интересные моменты.

Ответ США изучен в Кремле, план войны в Балтии модифицирован, но от него не отказались. Кто-кто, а Владимир Владимирович не боится угрозы ядерной войны. Его окружение готово идти со своим Верховным Главнокомандующим, но некоторые из них не до самого конца.

Коронавирус способствует планам Кремля. Европа парализована, учения Defender2020 фактически свернуты. Макрон управляем. Кремль уверен в способности Трампа парализовать на несколько дней возможный военный ответ американских военных. А России и не потребуется более пяти дней.

Это не прогноз. Прогнозы могут сбываться или не сбываться. Это слепок ментальности бункера на 15.03.2020. Он противоречив, что соответствует возникшей в бункере ситуации. Он содержит детали, которые невозможно выдумать вне бункера. Их можно только услышать от обитателей бункера.

Я был прав. Животворящие боеголовки W76-2 начали оказывать свое психологическое воздействие на вождей "Русского мира". В самом ближайшем окружении Верховного Главнокомандующего появились субъекты, готовые идти за ним, но не до самого конца. Это понятно. Когда все они были убеждены, что бездуховные пиндосы дрогнут перед непреклонной русской волей и капитулируют, им легко и приятно было идти за Верховным и обрести вместе с ним геополитическое величие. А сейчас только Владимир Владимирович может не бояться ядерной войны. Попик Тихон Шевкунов убедил его, что он попадет в рай. А остальные уже начинают догадываться, что, скорее всего, они просто сдохнут.

И это новое знание, в котором столько печали, отпечаталось на их модифицированном (компромиссном) плане 4-й мировой войны. Как вы думаете, зачем им вдруг понадобился Трамп напрокат на 5 дней? В первоначальном плане ведь предполагалось одноразовое использование Президента США в момент предъявления Москвой ядерного ультиматума в разгар конвенционального конфликта с НАТО. На Трампа возлагалась функция капитуляции, переходящей в новую "Ялту".

Из того массива информации, что озвучил коллега, следует, что, несмотря на браваду Владимира Владимировича, коллективный Путин "идти до конца" не готов. А называя вещи своими именами, не готов идти на ядерный шантаж, теперь уже определенно чреватый реальным ядерным столкновением. К ядерному оружию они теперь опасаются прикасаться.

У, казалось бы, обречённого на уход из мировой истории сытого, гедонистского, декадентского Запада оказался в запасе последний полк — американское deep state — решивший исход 4-й мировой войны.

Но признать свое поражение в ней путинский Мордор не желает. Для того чтобы оттянуть момент этого мучительного признания, продлить свой дурманящий имперский самообман, мобилизационная партия планирует жалкий, подлый, кровавый и абсолютно бессмысленный даже с точки зрения их геополитических комплексов и хотелок "утешительный" сценарий:

За 5 дней захватить и оккупировать как минимум одну из балтийских стран. (Европа беспомощна, американские военные парализованы Трампушкой.) Взять в заложники все население этой страны: "Пусть НАТО попробует стрелять в наших ихтамнетов, когда они будут стоять за спинами женщин и детей!" Поручить товарищу Э. Макрону миротворческую миссию по урегулированию "внутреннего конфликта двух этнических общин страны".

Но и эта мерзость им не удастся.

Мне очень любопытно, на чем основана их уверенность в желании и, самое главное, способности Трампа прослужить у них гауляйтером США в течение 5 дней. Он и 5 часов не продержится. Немедленно будет актуализирован 4-й пункт 25-й поправки к Конституции США, позволяющий the principal officers of the executive departments (Помпео, Эспер) объявить, что the President is unable to discharge the powers and duties of his office. А "парализованные" военные даже 5 часов дожидаться не будут. Закон позволяет им немедленно использовать силу для защиты американских военнослужащих, находящихся на территории балтийских стран.

Понимание этих обстоятельств непреодолимой силы, внутреннее осознание поражения Дзюдохерии в 4-й мировой войне (2014–2020) будет неумолимо укореняться в бункере. Очень интересно было бы провести недельки через две еще один тур нашей штабной игры в том же составе. Когда окружение диктатора "не готово идти с ним до конца", это для него первый шаг к неминуемому падению. Как любой русский Царь, проигравший войну (крымскую, японскую, германскую, афганскую), он автоматически воспринимается своим окружением как Царь не настоящий. На языке более органичном для современной российской "элиты": опущенный пахан — уже не пахан. 10 марта он сам с трибуны Государственной Думы назвал своё подлинное имя и пророчески определил свою судьбу. Обнулёныш.

III

В заключении не могу не прокомментировать публикацию на близкую тему одного из моих любимых авторов Юрия Швеца "Важнейшее активное мероприятие". В статье Швеца, блестящего знатока спецслужб, как обычно, много верных наблюдений и выводов. Так, я целиком поддерживаю завершающую его яркий текст настоятельную рекомендацию президенту Украины Зеленскому немедленно избавиться от агента российских спецслужб Андрея Ермака.

Парадоксально, но и наши выводы относительно перспектив развития российского политического кризиса практически совпадают. Несмотря на то, что в ряде более близких мне профессионально военно-стратегических вопросах наши взгляды расходятся.

Юрий Борисович исходит из того, что никакой мобилизационной группы, планирующей 4-ю мировую войну как реванш за поражение СССР в третьей, не существует. Все разговоры на эту тему — активное мероприятие спецслужб, дезинформация, которую "транслирует втемную неожиданно появившийся недавно в информационном пространстве Валерий Соловей".

Должен чистосердечно признаться, что я транслирую "всветлую" эту "дезинформацию", с марта 2014 года в десятках статей и выступлений, она обсуждалась на многих международных конференциях, анализировалась в генштабах и мозговых центрах. С леденящей достоверностью динамика возможной мировой войны представлена в фильме BBC "WW3: Inside the War Room". Фильм уникален тем, что роли персонажей внутри the War Room исполняют не актеры, а хорошо известные дипломаты и эксперты.

Как уже отмечалось выше, ответом Запада на "дезинформацию" стало сначала размещение символических подразделений НАТО в балтийских странах, а когда этого оказалось недостаточно, появился доклад "А Strategy for Deterring Russian Nuclear De-Escalation Strikes", а затем боеголовки W76-2.

Так что я охотно беру на себя, наряду с Валерием Соловьем, ответственность за столь масштабное активное мероприятие.

Свой скептицизм в отношении реваншистских геополитических планов мобилизационной группы Юрий Швец обосновывает двумя аргументами.

Во-первых, члены так называемой мобилизационной группы, т.е. высшее военно-политическое руководство России — это не геополитики, а просто циничные воры и бандиты. Они взрывали дома, чтобы привести Путина к власти в 1999-м.

Это правда. Но почему у бандитов, захвативших таким своеобразным способом власть в ядерной державе, не может быть бандитских геополитических амбиций? По-моему, наоборот, они обязательно должны у них быть. И разве не во имя этих самых амбиций они уже убили тысячи украинцев и десятки тысяч сирийцев? Эти долларовые мультимиллиардеры не собираются рисковать ни своими жизнями, ни своими состояниями. Но всё их прошлое говорит о том, что они с легкостью готовы пожертвовать миллионами чужих жизней.

И они патологически ненавидят Запад ненавистью нуворишей, ощущающих себя парвеню, несмотря на все свои замки, дворцы, гаремы, яхты, газовые сети и ядерные боеголовки. Не принимают их в настоящие буржуины. Праздника жаждет душа. Унижения ненавистных пиндосов и их прихвостней, окружающих нас со всех сторон. И кто подсел на этот пьянящий геополитический наркотик, кто уже "освобождал" Цхинвал, Севастополь, Донецк, тому очень трудно с него соскочить.

Во-вторых, как совершенно справедливо подчеркивает Швец, "российские вооруженные силы не способны не только на полномасштабную мировую, но даже на крупную локальную войну. Путинские ВС созданы для понтов и хороши до тех пор, пока по ним не начинают стрелять". Кстати, эта оценка Швеца была наглядно подтверждена буквально на следующий день после его публикации в ходе событий в Идлибе.

Но именно из этой же оценки российских вооруженных сил я исходил в 2014 году в своем анализе путинского плана Победы в 4-й мировой войне:

"И какие же инструменты, кроме своей знаменитой "духовности", могло бы задействовать для успешной конфронтации с блоком НАТО и аннексии территорий входящих в него стран государство, в разы уступающее НАТО по экономическому развитию, научно-технологическому уровню, потенциалу конвенциональных вооруженных сил?"

Только ядерное оружие.

Хотя никаким технологическим превосходством над США и в этой области Россия не обладает. Путинский фейерверк мультфильмов 1 марта 2018 года был абсолютно адекватен той аудитории восторженных идиотов, которой он адресовался. В этой сфере вообще ничего принципиально не изменилось с 1962 года, когда Кеннеди и Хрущев, ужаснувшись своей возможности уничтожить обе страны, отшатнулись в последнее мгновение от края пропасти.

Есть только одно "преимущество" у наших с вами властителей: их готовность жертвовать ради реализации своих геопсихологических фантазмов миллионами жизней своих и чужих граждан. Именно поэтому Патрушев, также не питающий никаких иллюзий относительно состояния российских вооруженных сил, так упорно и последовательно отстаивал идею использования Россией ядерного оружия в локальном конфликте.

Весь замысел Путина-Патрушева, повторю, сводился к тому, чтобы своей агрессией против одного из государств НАТО втянуть блок в масштабное военное столкновение, в котором тот полагается на свое конвенциональное превосходство. А затем, резко повысив ставки до ядерного уровня, миролюбиво призвать противника к прекращению огня и капитуляции.

И Кремль не скрывал этого плана. Напротив, он заботливо готовил Запад к предстоящей капитуляции. Специально назначенные люди доверительно разъясняли подробности плана американцам вплоть до министра обороны, чтобы заранее сломить у них волю к выполнению своих союзнических обязательств. Но вот с Мэттисом у них что-то не сложилось.

Кремлевский план Победы в 4-й мировой войне дерзок, парадоксален, циничен, авантюристичен, но до самого последнего времени обитатели бункера были уверены в его успехе. И все депеши Венедиктова и Соловья говорили о царящем в бункере предвкушении исторического триумфа. А почему нет? Старая Европа заранее капитулировала. Жалкий Макрон — символ этой капитуляции. На Трампушку возлагались и, как мы узнали 15 марта, еще до сих пор возлагаются огромные надежды.

Яркие зарисовки бункера от Соловья и Швеца не противоречат, а стереоскопически дополняют друг друга. Соловей делал их в период "бури и натиска". И только в последнем его сообщении появилась наползающая тень сомнения — "не готовы идти до конца".

Швец не верит в военные планы "банальных воров и бандитов". Но эта его, как мне кажется, ошибка оказалась очень плодотворной. Швец опередил развитие событий и первым дал впечатляющую картину поведения обитателей бункера в процессе осознания ими провала путинско-патрушевской авантюры. "Не готовы идти до конца..." от Соловья развёртывается у Швеца в классический для русско-советской истории сюжет "Оказался наш отец..."

Первые признаки этой трансформации были заметны уже 15 января. Ряд наблюдателей, включая вашего покорного слугу, сразу же отметили тогда кричащее противоречие в путинском послании, связанное с появлением в тексте предложенных поправок двух центров власти — Госсовет и Президент.

Если Путин — единственный актор задуманной спецоперации и он хочет остаться пожизненным Президентом, то зачем он создает для какого-то другого лица еще и Госсовет?

Если же Путин — единственный актор и хочет стать председателем Госсовета, неким российским Елбасы, то какого хрена он для какого-то чужого дяди усиливает и так уже огромные президентские полномочия?

Но если предположить, что спецоперацию осуществляют иные лица, то противоречие автоматически снимается. Всё становится на свои места. Путина мягко выталкивают в Елбасы, а пост Президента с расширенными полномочиями займет другой человек с холодной головой, чистыми руками и горячим сердцем.

В последующие два месяца Путин сделал все, чтобы подтвердить эту гипотезу. Он провел массу встреч с ряжеными под разные сегменты "народа" сотрудниками ФСО, очень много выступал, больше ни разу не произнес слово "Госсовет", но зато каждый раз яростно и страстно, как бы сражаясь с невидимыми оппонентами, обличал пагубность двоевластия в России и отстаивал идею концентрации абсолютной власти в руках президента.

Невидимые оппоненты это запомнили. 10 марта битва черчиллевских "бульдогов под ковром" развернулась прямо на заседании Государственной Думы.

"Невидимые" нанесли первый удар. Один из двух знаменитых думских спортсменов-неандертальцев вдруг остро почувствовал, что не может он более ни дня оставаться депутатом Думы. Нечестно это, не по-людски как-то, четыре года назад меня избрали совсем с другими полномочиями. Требую немедленного переизбрания на досрочных выборах Думы.

Какая звонкая и издевательская пощечина от нового дворянства г-ну путинденту:

Неандерталец не может!! Потому что нечестно. Ему стыдно. А ты, гаденыш плешивый, нахватал полномочий и сидишь как ни в чем не бывало. Не хотел в Елбасы по-хорошему, марш теперь на досрочные выборы на альтернативной основе.

Расстрелять невидимых оппонентов и даже отправить их в отставку за эту наглую выходку он уже, к сожалению, не может. Но кое-какой организационный ресурс у него ещё остался. Нашёлся спичрайтер и для бабушки Вали.

Ну и, конечно, особая песня, как старый больной человек, когда-то заставлявший ждать себя по часу Британскую Королеву и Папу римского, примчался по первому звонку, задрав штаны, в сраную Думу, прижимая к груди спасительную папочку. Одно слово — обнулёныш.

Так что же будет с Родиной и с нами, кроме пандемии и экономической катастрофы?

Сценарий "утешительной" пятидневной войны в Балтии маловероятен, хотя и не исключен полностью.

Основной тренд — это линия "Оказался наш отец...".

Лица, которые придут к власти после отставки/смерти Путина, поименно названы выше. Конечно (и в этом Швец абсолютно прав), они будут позиционировать себя в России и в мире как люди, спасшие человечество от ядерной войны. Той самой, которую они дружно с Путиным готовили (по Пионтковскому). Той самой, которую они выдумали, чтобы сместить Путина (По Швецу).

Но это уже будет другая история.

