За вступление в память или за воинствующий антиисторизм?

ВЧЕРА, в новостях.

По словам Путина, на встрече с Собяниным, о Севастополе "просто забыли" во время передачи Крымской области в состав Украинской ССР в 1954 году, а сама передача полуострова была "незаконной". В ответ телезрители увидели улыбающегося, очень довольного и молчащего Собянина.

Вопросы.

1. Будет ли дана соответствующая юридическая оценка решению власти в 1954 году о "передаче территории и граждан" из одной республики в другую?

2. Почему о "незаконности" решения 1954 года умалчивали все советско-постсоветские руководители – от Хрущева, Брежнева, до Медведева-Путина до 2014 года? Почему до 2014 года это решение считалось законным, что подтверждалось множеством российско-украинских и международных договоров? Наступит ли юридическая ответственность и за это незаконное умалчивание?

Новини В России нет предпосылок для позитивных изменений

3. Какие еще решения советско-постсоветского государства и когда будут объявлены незаконными?

4. Не будет ли нынешнее решение по Крыму позднее также объявлено незаконным? (В Крыму прошло три референдума в 1991-2014 годах, результаты разные… Будут ли там новые референдумы?)

5. Президент неоднократно объявлял, что вопрос о Крыме решен окончательно, такой "темы для обсуждения" не существует. Почему и зачем на встрече с Собяниным потребовалось опять обосновывать решение, которое уже было объявлено окончательным и исключенным из тематики возможных международных переговоров?

Господину Болтону – большой привет!