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Ігор Чубайс
Ігор Чубайс
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Пять вопросов президенту, крымчанам и россиянам

15.1тЧитати матеріал російською

За вступление в память или за воинствующий антиисторизм?

ВЧЕРА, в новостях.

По словам Путина, на встрече с Собяниным, о Севастополе "просто забыли" во время передачи Крымской области в состав Украинской ССР в 1954 году, а сама передача полуострова была "незаконной". В ответ телезрители увидели улыбающегося, очень довольного и молчащего Собянина.

Вопросы.

1. Будет ли дана соответствующая юридическая оценка решению власти в 1954 году о "передаче территории и граждан" из одной республики в другую?

2. Почему о "незаконности" решения 1954 года умалчивали все советско-постсоветские руководители – от Хрущева, Брежнева, до Медведева-Путина до 2014 года? Почему до 2014 года это решение считалось законным, что подтверждалось множеством российско-украинских и международных договоров? Наступит ли юридическая ответственность и за это незаконное умалчивание?

Новини
В России нет предпосылок для позитивных изменений

3. Какие еще решения советско-постсоветского государства и когда будут объявлены незаконными?

4. Не будет ли нынешнее решение по Крыму позднее также объявлено незаконным? (В Крыму прошло три референдума в 1991-2014 годах, результаты разные… Будут ли там новые референдумы?)

5. Президент неоднократно объявлял, что вопрос о Крыме решен окончательно, такой "темы для обсуждения" не существует. Почему и зачем на встрече с Собяниным потребовалось опять обосновывать решение, которое уже было объявлено окончательным и исключенным из тематики возможных международных переговоров?

Господину Болтону – большой привет!

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Автор
Ігор ЧубайсІгор Чубайс
Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Джерело
Джерело:echo.msk.ru
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Константинов Villi
Константинов Villi
Ответ прост: потому что сцарь расеюшки кабаев - брехливое хуйло. ))
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1
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Мордвинов Толстожопый
Мордвинов Толстожопый
Видно,таки подгорает на кремлевской кухне. Языком то ляпать несложно, да не ведется никто. И наверное начнут по такой же логике вспоминать, кому чего кремлевцы должны отдать. Все замкадье уйдет в результате.
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5
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Дейман Алон
Дейман Алон
Залупутин - это ебнутый на всю голову педофил-маразматик, с одной стороны он пищит, что отмена Константинополем документа по рукоположению мосКВАкой киевского митрополита незаконна, потому что де, прошло много времени, но с другой стороны этот же Залупутин утверждает, что решение о передаче Крыма в 1954 году Украине является незаконным, а в этом случае что, времени недостаточно - шизофрения у кремлевской моли налицо!!!
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0
2 из 4 ответов | показать все
Fox Allen
Fox Allen
Дейман Алон, не ищи логику там, где ее нет по определению. Останкинская игла достаточно вколола в мозги дури и более того, продолжает это делать, невзирая на то что среднестатистический россиянин и без инъекций сам по себе стадный. Путин вещает то, что желает слышать холоп. Если завтра в рай, то только хором. Ему одному вожака брать скучно, поэтому у холопов не должно быть вопросов, если понадобится пушечное мясо, за что они воюют. Поэтому им в головы долбят "Путин, Родина, национал предатели, Крымнаш, надапавтарим, низабудимнипрастим"
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Голованов Сергей, ???? А что не так??
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