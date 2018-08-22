Министерство юстиции России утвердило, что граждане, помогающие сотрудникам полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, будут получать вознаграждение от 50 тыс. до 10 млн. рублей.

Это очень хорошая идея, и я сразу заявляю, что иду в осведомители. Судя по оплате, я буду получать гораздо больше, чем эти жалкие гроши на "Эхе". Кроме того, учитывая, что "Эхо" радиостанция антироссийская – а именно так утверждают настоящие патриоты России, то у меня есть шанс наконец влиться в их стройные ряды и стать таким же прекрасным патриотом.

Теперь о том, за что я могу получить эти 10 миллионов рублей, особенно учитывая то, что на меньшую сумму я не согласен, а сам донос должен быть изящный и не связанный с опасностью. Во-первых, я человек от природы несмелый и боюсь, что побить могут. А во-вторых, каких-то убийц я не знаю, в какие-то ИГИЛы, запрещённые в России, меня не приглашают – так откуда мне знать каких-то мрачных небритых типов с пистолетами. Кроме того, разоблачать убийц сейчас не тренд, а коррупционеры у нас в сидят руководстве – и если я их им же буду сдавать, они ещё заставят именно меня им деньги заносить – какая же тут прибыль?

Конечно, сейчас, когда я вам всё это рассказал, может создаться впечатление, что тем для доноса нет, ибо все варианты либо сложны, либо опасны.

Но выход есть! Именно сейчас этот выход осваивается лучшими людьми на районе.

Нужно доносить за фотки, репосты и лайки!

Во-первых, это комфортно – ты сидишь дома на диване и доносишь. При этом, ты можешь кушать мороженое или шашлык. Второе достоинство – тебя не видно и по морде никто не даст. Третье достоинство – и оно, видимо, самое главное: если кто-то тебя укорит, что ты, типа, сталинский чувачок, то ты легко отвечаешь, что ты это все делаешь, потому что родина в опасности. А компьютеры арестованного блогера тебе перешли, потому что в тюрьме они ему всё равно не нужны.

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Конечно, все это немного дурно пахнет, но есть великая поговорка: "Пять минут позора — и обеспечен на всю жизнь!" Да и позор тут неочевиден, позор – он только в головах либералов. Вот был такой писатель Довлатов, так он написал, что все мы ругаем Сталина, а четыре миллиона доносов кто написал?

Конечно, Довлатов был неплохим писателем, но жизни он не знал. Не понимал он главного – плохая идея в народ не пойдёт. И если наши родные граждане написали аж четыре миллиона доносов, то значит дело это нужное и народом поддерживаемое.

А хорошие традиции не умирают!

Короче, это очень хорошая идея про доносы.

И хорошо, что наше родное руководство предложило это как раз в памятные дни путча 1991 года, ибо путч продолжается, дорогие друзья!