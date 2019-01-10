П'яний і з наркотиками: сина російського мільйонера спіймали на білоруському кордоні

На білоруському кордоні в пункті пропуску "Брест" був затриманий 29-річний громадянин РФ, який перевозив наркотики з Польщі.

За неофіційною інформацією, п'яним, із марихуаною і гашишною олією у машині спіймали Олександра Шариго – син російського олігарха Костянтина Шариго. Молодика заарештували, пише TUT.BY.

"Водій Mercedes був п'яний (0,56 проміле у видихуваному повітрі). 8 січня йому пред'явили звинувачення за ч. 1 ст. 328-1 КК (Незаконне переміщення через державний кордон Республіки Білорусь наркотичних засобів)", – сказано в повідомленні.

Олександр Шариго RuCompromat

Відзначається, що в Слідчому комітеті Білорусі особу затриманого не підтвердили, проте не надійшло і спростування.

Пусть говорят

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Олександр Шариго і раніше був замішаний у скандалах – в 2016 році його звинуватила в згвалтуванні модель Анна Лісовська, яка була його дівчиною. Тоді росіянин сам здався поліції і пробув у СІЗО близько року, а звільнившись, заявив, що остання намагалася розбестити його молодшу сестру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син легенди російської рок-музики Ігоря Талькова був затриманий за керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння.

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