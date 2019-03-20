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"Путлер, Дідоград та Санкт-Путінбург": у мережі запропонували перейменувати Москву

2.3тЧитати матеріал російською

У мережі запропонували перейменувати столицю РФ Москву на честь глави Кремля Володимира Путіна.

Користувачі соцмереж виступили з ініціативою після того, як в Казахстані перейменували столицю Астану на честь колишнього лідера країни Нурсултана Назарбаєва.

У мережі пропонували як нову назву для Москви, так і перенести столицю РФ в інші міста.

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"Пропоную Володимир перейменувати у Володимир Володимирович", "Коли звалить дід, прийдуть солдати НАТО, і перейменують Москву в Солдато-Натовськ!", "Ху*ло-Сіті", "Ми підготувалися – у нас є і Володимир, і Дєдовськ", "Це місто Дідоград", "Санкт-Путінбург", "Навіщо ускладнювати? Перенесіть столицю у Володимир", "Адлер у Путлер", "Володимир-на-Неві", "Дєдградад", "Новодєдово", – писали в коментарях.

Водночас деякі користувачі вважають, що Путін не скоро здасть владу, але після його відходу дійсно з'являться нові назви у міст і вулиць.

"Коли дід звалить, то міста називатимуться як і раніше, а ось вулиці нові з'являться: Нємцова, Естімірової, Політковської", "Він не піде. Один іде, клона знаходить. Вата і не запідозрить підступу, коли святкуватиме стосорокаріччя великого вождя", – зазначали в мережі.

"Путлер, Дідоград та Санкт-Путінбург": у мережі запропонували перейменувати Москву

Скріншот

"Путлер, Дідоград та Санкт-Путінбург": у мережі запропонували перейменувати Москву

Скріншот

"Путлер, Дідоград та Санкт-Путінбург": у мережі запропонували перейменувати Москву

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ПутінНурсултан Назарбаєв
Місце
РосіяМосква
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вованов вован
вованов вован
Бред какой.
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Кастрюльный Свидомит
Кастрюльный Свидомит
Новость лишь бы пердануть ?
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