1. Действительно в западном стане царят раздор и смятение. Создается впечатление, что Европа окончательно поссорилась с трамповской Америкой. А Вашингтону наплевать и он продолжает унижать своих европейских партнеров своими бесшабашными решениями. Самый популярный прогноз встречи "Семерки" в Канаде: обычное совместное коммюнике члены высшей лини не подпишут и кто-то хлопнет дверью. Скорее Трамп, который в любом случае покинет встречу до ее завершения для того, чтобы, якобы, подготовиться к саммиту в Сингапуре с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Словом, ужас! Ужас! У антизападников есть повод для радости.

Действительно, мы видим основания для взаимного недовольства в атлантическом клубе. Это и откровенная политика "Америка превыше всего!", которую проводит Трамп с первого своего дня в Белом Доме. Эта политика предполагает отказ от уважения интересов своих партнеров. Но в последнее время появились и более конкретные причины для ссоры. Вот они: разногласия по вопросу о борьбе с изменениями климата; решение Трампа ввести таможенные заградительные пошлины на ввоз стали и алюминия из Европы, Канады и Мексики; решение Трампа о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Кроме того, есть противоречия между Вашингтоном и Берлином по вопросу строительства газопровода "Северный поток 2", против которого выступает Вашингтон. В общем, внушительный букет проблем!

Более того, европейцы опасаются, что Америка начнет применять к ним экстратерриториальные санкции за невыполнение санкций в отношении Ирана и России. Поэтому в Европе даже начались разговоры, а не ввести ли в Европе в действие “blocking statue”, т.е. механизм, который позволит европейским кампаниям не подчиняться санкциям со стороны США.

Но стоит заметить, что противоречия и более серьезного характера, случались в атлантическом сообществе и прежде. Причем, не единожды. И они преодолевались через компромиссы и взаимные уступки. Атлантическое сообщество - это солидная конструкция, забетонированная общностью интересов стабильности, выгоды и общих стандартов. Так, что было бы иллюзией надеяться на серьезные трещины в этом здании. Поконфликтуют, позаламывают руки - и договорятся! Во всяком случае, российские ожидания, что Европа взбунтуется и выйдет из санкционного режима в отношении России, весьма наивны. Этого не произойдет. О чем, кстати несколько раз заявили Меркель, Макрон и даже австрийский канцлер Курц, который лелеет надежду стать "мостом" между Европой и Россией.

2. Антиамериканизм в Европе? Конечно, гегемоны, тем более гегемоны с дубинкой всегда вызывали подозрения и негативные эмоции даже среди своих партнеров. И даже если они не использовали дубинку. Что тут говорить о трамповской Америке, которая ведет себя без особого уважения в отношении самых верных союзников. Реакция европейцев вполне ожидаема. Согласно опросам Pew Research Center, отношение европейцев к Америке сегодня стало гораздо критичнее, чем прежде.

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О "благоприятном отношении" к Америке говорят 46% французов, 35% немцев, 50% британцев, 45% шведов и 37% голландцев. А отношение к Трампу еще более отрицательно - к нему положительно относятся только 14% французов и 11% немцев. Естественно, в этих условиях есть почва не просто для откровенного антиамериканизма. А последнее - питательная среда для правых и левых радикальных движений, которые выбирают иные "иконы" для симпатий.

Но рост антиамериканизма, который будет влиять на формирование внешней политики европейских игроков, вряд ли подорвет атлантическую конструкцию. Вашингтону рано или поздно придется сделать свои выводы, и Америка будет искать пути выравнивания отношений с Европой. В свою очередь и Европа под давлением Вашингтона будет вынуждена корректировать свою политику, например, в отношении безопасности, увеличивая свой вклад в обеспечение своей обороноспособности.

3. Воспользуется ли Кремль нынешней ситуацией раздора в западном лагере? Конечно! Было бы странно, если бы Владимир Путин не попытался использовать западные противоречия. Впрочем, Россия делала это всегда и даже сумела завести своих "троянских коней" в европейском сообществе в лице венгерского премьера Орбана, чешского президента Земана, а теперь и итальянского премьера Конте. Последние выступления Путина на Санкт-Петербургском форуме, на "прямой линии" с народом и его интервью (в первую очередь австрийскому телевидению) говорят, что Кремль полагает, что трещины в дружбе между Америкой и Европой позволят Москве не только не отступить, но даже эскалировать свою повестку дня - и Запад отступит!

Это явное непонимание ситуации и характера атлантических противоречий. Запад может отступать по конкретным частным поводам и его представители позволяют себя кооптировать и подкупать мировым клептократиям, но если речь не идет об отказе от фундаментальных основ своей безопасности и принципов своей жизнедеятельности. Сегодня же последние заставляют Запад сохранять свою линию сдерживания России - пока Москва не откажется от своего стремления бить окна для доказательства своей правоты. Пока Москва не отказалась, о чем недавно заявил президент Путин.