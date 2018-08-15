У Путина паника и страх из-за новых санкций, которые планируют ввести США. В Кремле этим страшно недовольны и боятся, что к американским санкциям могут присоединиться и западные страны. Поэтому Путин летит к Меркель, как представительнице самой главной страны в Европе, чтобы выработать отношение к РФ.

Главная задача Путина - убедить Меркель и таким образом, всю Европу - не ожесточать санкции, а лучше их вообще смягчить. Это главная задача, которая стоит перед визитом президента России в Германию.

Говорят, что Меркель и Путин не сильно между собой ладят. Но если посмотреть на политику Меркель в течении последнего года, то я не вижу, чтобы Путин был чем-то особо недоволен. Более менее открыто Меркель выступает за Северный поток, что было видно по ее комментариям на последней встречи с российским президентом в Сочи. Также недавно Германия выдала России главного подозреваемого в деле с наркотрафиком через российское посольство в Аргентине. Этот человек не хотел, чтобы его выдавали, он боялся и считал, что может много чего неприятного для российского государства рассказать. Но все же его выдачу оформили достаточно быстро.

Новини Американцы могут запретить российским банкам расчеты в долларах

Так что сейчас я не вижу какого-то обострения между Россией и Германией. Поэтому Путин надеется на положительную встречу и в этот раз. И надо сказать, что имеет на это свои основания.

К сожалению, тема Украины на этой встрече будет не на втором, и даже не на третьем месте. Вряд ли об этом скажут публично. В первую очередь Путина будут интересовать санкции, Северный поток и Сирия.