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Путін звільнить українських моряків? Пєсков дав відповідь

4.7т Читати матеріал російською

Росія не обговорює з Україною звільнення українських моряків, захоплених біля Керченської протоки, а також журналіста Кирила Вишинського.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Комерсант". Він додав, що результатів поки немає, і нічого не відбувається.

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"Ситуація з утримуваними особами – ця тема зачіпається на Контактній групі, але поки ми бачимо, що результатів немає", – сказав Пєсков журналістам у середу.

За словами Пєскова, "були певні звернення російської сторони, нотна листування".

Путін звільнить українських моряків? Пєсков дав відповідь

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Путін незабаром звільнить 24-х військовополонених українських моряків, захоплених в Чорному морі.

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Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
полонені моряки
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