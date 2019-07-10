Путін звільнить українських моряків? Пєсков дав відповідь

Росія не обговорює з Україною звільнення українських моряків, захоплених біля Керченської протоки, а також журналіста Кирила Вишинського.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Комерсант". Він додав, що результатів поки немає, і нічого не відбувається.

"Ситуація з утримуваними особами – ця тема зачіпається на Контактній групі, але поки ми бачимо, що результатів немає", – сказав Пєсков журналістам у середу.

За словами Пєскова, "були певні звернення російської сторони, нотна листування".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Путін незабаром звільнить 24-х військовополонених українських моряків, захоплених в Чорному морі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!