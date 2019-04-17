Путін знову в прольоті: названі 100 найвпливовіших людей світу

Журнал Time опублікував оновлений рейтинг 100 найвпливовіших людей світу, в якому знову не виявилося президента Росії Володимира Путіна.

Із повним переліком, який розбитий на п'ять категорій: "Новатори", "Артисти", "Лідери", "Ікони" і "Титани", можна ознайомитися на сайті журналу.

Так, у відповідній графі опинилися такі світові лідери як президент США Дональд Трамп, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, голова КНР Сі Цзіньпін, ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху та інші, проте для Путіна місця не знайшлося, як і в 2018 році.

Нагадаємо, до того Путін шість разів потрапляв у топ-100. Останній раз Time включав його в список в 2017 році.

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Bigmir.net

Путін – "Людина року" в 2007 Time

У категорії "Ікони" з'явилися імена дружини колишнього американського президента Барака Обами Мішель, а також співачок Леді Гаги і Тейлор Свіфт.

До "Новаторів" зарахували канадську актрису Сандру О ("Анатомія Грей"), геймера Ніндзя (Ninja) і ганського соціального підприємця Фредеріка Суонікера.

У графу "Артисти" потрапили актори Дуейн Джонсон, Рамі Малек, Емілія Кларк, Брі Ларсон та інші.

У категорію "Титани", окрім інших, увійшли засновник Facebook Марк Цукерберг, чеський політик Віра Йоурова, ведуча CBS Гейл Кінг.

Володимир Путін на обкладинці в 2018 році Нова газета

Відзначимо, журнал Time складає рейтинг найвпливовіших людей світу щорічно, починаючи з 1999 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Китаю Сі Цзіньпін був визнаний найвпливовішим політиком у світі за версією видання Forbes в 2018 році. Раніше 4 роки лідерську позицію займав Путін.

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