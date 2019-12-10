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10 грудня • оновлено в 13:39
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Путін заявив про розбіжності із Зеленським щодо Донбасу

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що під час переговорів із главою України Володимиром Зеленським у них виникли розбіжності щодо відновлення Києвом контролю над кордоном із РФ.

За його словами, він нібито наполягає на виконанні "Мінських угод", передає "Інтерфакс" "Дійсно, наші позиції з Володимиром Олександровичем тут не збігаються. Нашу позицію дуже легко зрозуміти. Ми за те, щоб виконувалися "Мінські угоди", – сказав Путін .

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euroradio.fm

Російський президент виступив проти перегляду підписаних у Мінську угод.

"Там кожен пункт пов'язаний між собою. Якщо ми розкриємо один, почнеться переписування інших, і ми взагалі втратимо все, створимо ситуацію, за якої взагалі нічого не зможемо зробити", – стверджує він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Зеленський озвучив основні пункти, щодо яких сторони дійшли згоди у Парижі. Він наголосив, що виступає проти федералізації, проти впливу інших держав на вектор розвитку країни, а також вказав на неможливість вирішення війни шляхом здачі територій.

  • У мережі був оприлюднений текст комюніке, ухваленого за результатами переговорів.

  • Стало відомо, що сторони підпишуть новий договір щодо Донбасу. Після саміту делегації чотирьох країн зайнялися підготовкою документа, який неофіційно назвали "Мінськ-3".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____Был бы зеленский настоящий мужик, он бы сразу после выборов приехал в Донецк и Луганск говорить с народом.... Но увы, это всего лишь жалкое подобие мужика, как впрочем и все СВИДОМИТЫ.... Трусы и мерзавцы.
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Хо Хол
Хо Хол
Премьера - "Порошенко подписывал соглашения - пусть он и выполняет!" от авторов "Деньги брал Янукович - пусть он и возвращает!". Поэтому oкpaина и недогосударство, с которым бесполезно о чем-то договариваться и как-то вести диалог на серьезном уровне. Это не страна, это село.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Хо Хол:"Поэтому oкpaина и недогосударство, с которым бесполезно о чем-то договариваться". Вот именно! Взять хоть Будапештские соглашения.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Проводить выборы под контролем всу и нац батальонов? Да не бывать этому! Сначала выборы, а потом граница, как и было изначально прописано
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