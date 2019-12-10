Путін заявив про розбіжності із Зеленським щодо Донбасу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що під час переговорів із главою України Володимиром Зеленським у них виникли розбіжності щодо відновлення Києвом контролю над кордоном із РФ.

За його словами, він нібито наполягає на виконанні "Мінських угод", передає "Інтерфакс" "Дійсно, наші позиції з Володимиром Олександровичем тут не збігаються. Нашу позицію дуже легко зрозуміти. Ми за те, щоб виконувалися "Мінські угоди", – сказав Путін .

Нормандська четвірка euroradio.fm

Російський президент виступив проти перегляду підписаних у Мінську угод.

"Там кожен пункт пов'язаний між собою. Якщо ми розкриємо один, почнеться переписування інших, і ми взагалі втратимо все, створимо ситуацію, за якої взагалі нічого не зможемо зробити", – стверджує він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Зеленський озвучив основні пункти, щодо яких сторони дійшли згоди у Парижі. Він наголосив, що виступає проти федералізації, проти впливу інших держав на вектор розвитку країни, а також вказав на неможливість вирішення війни шляхом здачі територій.

У мережі був оприлюднений текст комюніке, ухваленого за результатами переговорів.

Стало відомо, що сторони підпишуть новий договір щодо Донбасу. Після саміту делегації чотирьох країн зайнялися підготовкою документа, який неофіційно назвали "Мінськ-3".

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