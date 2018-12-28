Путін залишиться один: Росії передбачили велику війну через США

У разі виходу США з сирійської війни, Росію чекає велика війна з ісламістами.

Таку думку висловив колишній радник президента США Річарда Ніксона, ідеолог правого крила Республіканської партії Патрік Джозеф Б'юкенен, передає МК.

За його словами, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про перемогу над ІДІЛ, ховати терористів поки рано.

"ІДІЛ зазнав великих втрат, програв битви, халіфат розбитий, його вибили з сирійського міста Рагга й іракського міста Мосул, які вважалися столицями халіфату, і майже з усіх територій, контрольованих ісламістами", — пише Б'юкенен.

Він додав, що після відходу США, Росії доведеться самостійно справлятися із ІДІЛ.

"Якщо Путін, переможець у сирійській громадянській війні, бажає воювати з Аль-Каїдою та ІДІЛ, останніми великими ворогами Асада у Сирії, чому б не дозволити йому це?" — запитує Б'юкенен.

Водночас, за його словами, найбільше після відходу США із Сирії дістанеться курдам.

Путін і Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп у телефонній розмові попередив главу Туреччини Реджепа Ердогана про виведення військових США із Сирії словами "це ваше" і "я йду".