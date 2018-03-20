Про передачу влади Путін задумався вже у день своїх четвертих виборів

Путін зараз вступив у той політичний вік, коли йому вже час писати президентський заповіт. У російській традиції це називається операцією "Спадкоємець", або "Наступник".

Адже на 5-й термін іти ВВП якось не випадає, а "Дімон" - як у РФ називають прем‘єра Дмитра Медвєдєва - хороший лише для транзитного президенства, під час якого влада де-факто однаково залишалася в руках Володимира Путіна. "Дімон" уже був підмінним "Путіним", і його ніхто серйозно не сприймав ні на міжнародній арені, ні в середині країни. Тобто Медвєдєву навіть вдавати самодержця не вийшло, не говорячи вже про складнішу задачу.

Новини России уже не обойтись без варягов

Такому, як "Дімон", віддавати всю самодержавну владу в постійне користування - те ж саме, що поставити на кульгаву кобилу на іподромі. Навіть якщо стартуватиме, до фінішу свого вершника точно не дотягне, не говорячи вже про глобальніші задачі.

Саме тому Володимир Путін у день виборів натякнув на зміну глави уряду. Традиційно вже для російської політики ця посада здається в оренду засватаному наступникові. Спершу одному, потім другому, якщо не пощастить, то навіть і третьому... Відтак Путін має знайти особу, яка:

- зможе перемогти на президентських виборах в РФ;

- гарантуватиме екс-президенту Путіну та його свиті безпеку;

- зможе і далі тягнути країну в сибірську глибинку, подалі від цивілізації;

- зможе орієнтуватися на взаємини з Венесуелою, Кубою, Північною Кореєю і т.д., замість повернутися в G8.

Тому нам залишається чекати, що незабаром прем‘єром стане кандидат у пост/путіни з якимось типовим слов’янським прізвищем Шойгу, а на російських виборцях тестуватимуть їх готовність голосувати за табельного фаворита.

Хоча завжди існує ймовірність, що Путін геть-зовсім наплює на правила пристойності, внесе зміни до Конституції та правитиме Росією до тих пір, доки з Мавзолею не винесуть попереднього постояльця, і там не зроблять гідний величі Володимира Володимировича ремонт.