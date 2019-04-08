Путін, введи війська! У Лівії звернулися до Росії за допомогою

У Лівії закликали Росію втрутитися у внутрішній військовий конфлікт країни.

Про це заявив міністр закордонних справ тимчасового уряду на сході Лівії Абд аль-Хаді аль-Хувейж. Дипломат звернувся до Москви з проханням посприяти процесу примирення між воюючими сторонами, передає "РИА Новости".

"Росія — ключова держава. Ми бажаємо... закликаємо її надати заступництво проекту (лівійського. — Ред.) національного примирення, подібно до того, як вона зробила заступництво (конгресу. — Ред.) у Сочі щодо сирійської кризи. Ми сподіваємося, що буде "лівійське Сочі", — заявив аль-Хувейж.

За його словами, вже зараз ведеться взаємодія з російським МЗС. Міністр підкреслив, що лівійська сторона вітає роль Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Війна в Лівії спалахнула з новою силою. Лівійська національна армія фельдмаршала Халіфи Хафтара розгорнула наступ на Тріполі. Під її контролем перебуває частина міст, які оточують столицю.

У Лівії в результаті загострення збройного конфлікту щонайменше 21 людина загинула, 27 були поранені.

Африканське командування Збройних сил США (AFRICOM) повідомило, що тимчасово виводить свій контингент із Лівії з міркувань безпеки.

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