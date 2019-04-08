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Путін, введи війська! У Лівії звернулися до Росії за допомогою

1.6тЧитати матеріал російською

У Лівії закликали Росію втрутитися у внутрішній військовий конфлікт країни.

Про це заявив міністр закордонних справ тимчасового уряду на сході Лівії Абд аль-Хаді аль-Хувейж. Дипломат звернувся до Москви з проханням посприяти процесу примирення між воюючими сторонами, передає "РИА Новости".

"Росія — ключова держава. Ми бажаємо... закликаємо її надати заступництво проекту (лівійського. — Ред.) національного примирення, подібно до того, як вона зробила заступництво (конгресу. — Ред.) у Сочі щодо сирійської кризи. Ми сподіваємося, що буде "лівійське Сочі", — заявив аль-Хувейж.

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За його словами, вже зараз ведеться взаємодія з російським МЗС. Міністр підкреслив, що лівійська сторона вітає роль Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Лівія
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Васильев Александр
Васильев Александр
Придется подхуйлованным задрать пенсионный возраст лет до ста, НДС — до 50% и ввести налог на воздух, ягель сныть и репу.
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Ну что, кацапчики! Готовьтесь подыхать в Ливии за интересы вашей Путятишны!!!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Какая нибудь страна мира...обращается к стране животных???)))
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