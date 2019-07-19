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Путін відхрестився від скандального плану Медведчука щодо Донбасу

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що не знає деталей плану українського політика-опозиціонера Віктора Медведчука щодо автономії Донбасу.

Про це він сказав в інтерв'ю одіозному американському режисерові Оліверу Стоуну, яке було оприлюднено прес-службою Кремля 19 липня. Нагадаємо, раніше Медведчук повідомив, що підтримувані РФ бойовики "ДНР" і "ЛНР" і сама Росія нібито згодні на його "план зі встановлення миру на Донбасі", який передбачає створення автономного регіону.

"Він говорив мені щось і про свої плани, що стосуються Донбасу. Але я не знаю його деталей. У всякому разі, мені здається абсолютно правильним, що він закликає вести прямий діалог із людьми, які живуть на Донбасі. Тому що немає жодного прикладу в новітній історії, коли були б врегульовані кризові ситуації без прямого контакту між конфліктуючими сторонами", – заявив російський глава.

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"Я скажу чесно, ми не так часто з ним спілкуємося. У нього більше вільного часу, ніж у мене. Але час від часу ми зустрічаємося, особливо в зв'язку з його роботою в напрямку звільнення утримуваних осіб. Він присвячує цьому багато часу", – уточнив Путін.

При цьому він визнав, що знає Медведчука тривалий час і назвав його "людиною слова".

"Але у нас багато в чому різні позиції, різні точки зору. Адже пан Медведчук народився в сім'ї людини, яка була засуджена за часів Радянського Союзу за, як говорили, націоналістичну діяльність. Він же народився в Сибіру, де його сім'я, батько перебували, по суті, що називається, у вигнанні", – сказав Путін.

Глава РФ пояснив, що у політика "свої уявлення про Україну", оскільки той вважає українців і росіян окремими народами. "Я, наприклад, вважаю, що це взагалі один народ", – заявив Путін.

Путін і Медведчук

Путін і Медведчук

Радіо Свобода

Відзначимо, раніше план Медведчука щодо Донбасу розкритикував ватажок "Донецької народної республіки" Денис Пушилін.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент Росії Володимир Путін провів зустріч з Віктором Медведчуком. Це сталося в Санкт-Петербурзі, куди український політик прилетів зі Страсбурга.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Віктор Медведчук Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Україна політика Новини Донбасу
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Н Олег
Н Олег
прочёл буквально вчера первую книжку шолоховского "Тихого Дона" .... там есть эпизод -- драка казаков с xox'лами на мельнице ... и там есть мысль -- во вражде, даже ненависти, заинтересованы внешние мощные силы, которые эту вражду умело пестуют и раздувают .... прошло 100 лет ...... какую пользу можно извлечь из такой мерзости, как 5-летнее правление б@ндер кровавого хряка? .... у русских и украинцев (один это народ, чи ни, -- время покажет) на Украине была возможность разглядеть ниточки, за которые дёргают те силы, каким выгодна вражда .... надеюсь -- этот сын украинского националиста, сосланного в Сибирь (даже если у нево какие-то свои скрытые цели) -- один из многих, кто, невзирая на визг p@гуль, кто решил -- лучше напрямую разговаривать, спорить, добиваться своего и находить компромиссы, чем из-за спины науськивающего нас друг на друга нашего общего врага бросаться kakaшками
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
два старых пердуна -брехуна террориста
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