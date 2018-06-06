Почитала интервью Путина австрийскому журналисту. Обычно, если все же решаю рискнуть своим эмоциональным здоровьем, то хотя бы немного, но смотрю видео, чтобы видеть невербалику лжи. В этом смысле он идеальный персонаж.

А тут решила провести эксперимент и поставила себе целью, максимально абстрагируясь, проследить свои ощущения от его слов лишь по тексту.

И сформулировала для себя важную мысль. Во-первых, уже даже по тексту его ложь и манипуляции прочитываются на раз-два.

Но главное для меня было понять почему. Это лишь мое восприятие или так же могут увидеть и другие люди, даже аполитичные. И я склоняюсь к выводу, что сегодня, в условиях развития общения в соцсетях, почти каждый может обнаружить манипуляции у другого. Если захочет, конечно.

Новини Россиянам придется затянуть пояса

Итак, его главный приём - уходить от ответа на конкретный вопрос, требующий конкретного ответа. Он всегда славился этим. У него спрашивают про российский бук, которым сбили малазийский Боинг, а он про незакрытое Украиной лётное пространство. Ему про зелёных человечков, при этом журналист уже в открытую говорит, что как можно верить вашим сегодняшним словам, когда вы сначала говорите про ихтамнет, а потом обратное, а он пытается придумать уже нечто новое.

Ему про Васю, а он про Петю. Короче, заврался совсем.

Интересно то, что он, видимо, считает, что его манеру не раскусят, но вот незадачка - такое же поведение мы часто встречаем в соцсетях.

Новини Кремль испытывает очень серьезный кризис

Когда на поставленный вопрос в комментариях, человек вдруг начинает нести ахинею или отвечать на 100500 других вопросов, но не на поставленный, то обычно мы делаем автоматически вывод о человеке - либо человек неадекват, либо врет.

То есть само общение в соцсетях у нас развивает навык выявлять манипуляции и ложь у собеседника. Более того, мы учимся фильтровать в поисковике контент, который пытается манипулировать нашим мнением.

Но Путин то живет в своей олдскульной реальности и думает, что если такой приём манипуляций прокатывал в предыдущие сроки, то и сегодня проканает.

Наивный))

Мы - дети соцсетей и уже научились вычислять в простом повседневном общении, когда нас пытаются обмануть или манипулировать правдой.

С Путиным срабатывает уже эффект Пиноккио - количество лжи у него увеличилось за последние несколько лет настолько, что держать в голове все заранее придуманные легенды его мозг уже не в состоянии. И ложь он уже не может скрыть.

Так что пусть и дальше даёт интервью. Это очень продуктивно для понимания, что правда всегда говорится легко, а вот ложь вечно нуждается в ухищрениях.

Вот только ухищрения в век Интернета становятся видны настолько отчётливо, как и очевидны слова австрийского журналиста "как можно верить вам после...". А список "после" у него с каждым днём все больше растягивается.

P.S. Осталось бабушек на скамейках к соцсетям приучить, тогда и они научатся распознавать его манипуляции.