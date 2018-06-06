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Катерина Макаревич
Катерина Макаревич
Російський телепродюсер, блогерВсі статті автора

Путин уже не может скрыть свою ложь

2.8тЧитати новину російською

Почитала интервью Путина австрийскому журналисту. Обычно, если все же решаю рискнуть своим эмоциональным здоровьем, то хотя бы немного, но смотрю видео, чтобы видеть невербалику лжи. В этом смысле он идеальный персонаж.

А тут решила провести эксперимент и поставила себе целью, максимально абстрагируясь, проследить свои ощущения от его слов лишь по тексту.

И сформулировала для себя важную мысль. Во-первых, уже даже по тексту его ложь и манипуляции прочитываются на раз-два.

Но главное для меня было понять почему. Это лишь мое восприятие или так же могут увидеть и другие люди, даже аполитичные. И я склоняюсь к выводу, что сегодня, в условиях развития общения в соцсетях, почти каждый может обнаружить манипуляции у другого. Если захочет, конечно.

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Итак, его главный приём - уходить от ответа на конкретный вопрос, требующий конкретного ответа. Он всегда славился этим. У него спрашивают про российский бук, которым сбили малазийский Боинг, а он про незакрытое Украиной лётное пространство. Ему про зелёных человечков, при этом журналист уже в открытую говорит, что как можно верить вашим сегодняшним словам, когда вы сначала говорите про ихтамнет, а потом обратное, а он пытается придумать уже нечто новое.

Ему про Васю, а он про Петю. Короче, заврался совсем.

Интересно то, что он, видимо, считает, что его манеру не раскусят, но вот незадачка - такое же поведение мы часто встречаем в соцсетях.

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Когда на поставленный вопрос в комментариях, человек вдруг начинает нести ахинею или отвечать на 100500 других вопросов, но не на поставленный, то обычно мы делаем автоматически вывод о человеке - либо человек неадекват, либо врет.

То есть само общение в соцсетях у нас развивает навык выявлять манипуляции и ложь у собеседника. Более того, мы учимся фильтровать в поисковике контент, который пытается манипулировать нашим мнением.

Но Путин то живет в своей олдскульной реальности и думает, что если такой приём манипуляций прокатывал в предыдущие сроки, то и сегодня проканает.

Наивный))

Мы - дети соцсетей и уже научились вычислять в простом повседневном общении, когда нас пытаются обмануть или манипулировать правдой.

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С Путиным срабатывает уже эффект Пиноккио - количество лжи у него увеличилось за последние несколько лет настолько, что держать в голове все заранее придуманные легенды его мозг уже не в состоянии. И ложь он уже не может скрыть.

Так что пусть и дальше даёт интервью. Это очень продуктивно для понимания, что правда всегда говорится легко, а вот ложь вечно нуждается в ухищрениях.

Вот только ухищрения в век Интернета становятся видны настолько отчётливо, как и очевидны слова австрийского журналиста "как можно верить вам после...". А список "после" у него с каждым днём все больше растягивается.

P.S. Осталось бабушек на скамейках к соцсетям приучить, тогда и они научатся распознавать его манипуляции.

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Автор
Катерина МакаревичКатерина Макаревич
Особа
Володимир Путін
Джерело
Джерело:Facebook Екатерины Макаревич
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