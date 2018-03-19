Путін серйозно хворий: психолог вказав на ознаки

Президент Росії Володимир Путін серйозно хворий - швидше за все, це пов'язано з руховим апаратом.

До такого висновку прийшов колишній психолог зовнішньої розвідки України Дмитро Попов, передає ТСН.

Він побачив у глави РФ ознаки серйозних проблем зі здоров'ям.

"Справа в тому, що чашка кави стоїть зліва. Коли він її брав, він брав її в ліву руку, передавав в праву і після цього пив. Йому важко повертати корпус. Я підозрюю, що є або хвороба рухового апарату, або хвороба нирок" , - сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", за час перебування Путіна на посту президента висувалося безліч версій про можливу хвороби глави РФ. Зокрема, астролог Влад Росс стверджував, що у нього рак хребта.

Хірург Лідія Басс-Бугакова, яка раніше працювала на Луганщині, стверджувала, що Путін страждає онкологічною хворобою простати.

А бізнесмен Євген Платон вказував на ознаки хвороби Альцгеймера. І це далеко не весь список.