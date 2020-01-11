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11 січня • оновлено в 21:34
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"Грошей від Росії не отримують": Путін розповів про найманців "Вагнера" в Лівії

2.4т
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що на території Лівії нібито немає найманців, зокрема з ПВК "Вагнера", які представляють інтереси РФ і отримують її фінансування.

Так він відповів на питання на спільній із кацлеркою Німеччини Ангелою Меркель пресконференції в Москві в суботу, 11 січня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо там і є російські громадяни, вони не представляють російську державу і грошей від неї не отримують", – сказав Путін.

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Путін розповів про найманців "Вагнера" в Лівії

Путін розповів про найманців "Вагнера" в Лівії

theins.ru

Він зазначив, що взагалі в зоні конфлікту в Лівії багато всяких найманців.

"Зокрема, за нашими даними, значна кількість найманців перекинуті з ІДЛІБської зони в Сирії в зону конфлікту в Лівії. Це дуже небезпечний процес", – наголосив лідер Росії.

При цьому Путін уточнив, що недавно обговорював цю проблему з турецьким президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом. "Росія і Туреччина розраховують, що конфліктуючі сторони підуть за закликом про припинення вогню. Якщо припиняться бойові дії, одночасно із цим припиниться і перекидання до Лівії додаткових контингентів найманців, зокрема із САР", – висловився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ердоган заявив, що на стороні Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше були помічені на Донбасі і в Сирії.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Лівія
Тег
ПВК Вагнер
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Коментарі
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
солдаты удачи однако,дикие гуси итд.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
1.Когда поступила информация о пленении российских военных, представители Министерства обороны России и ФСК тут же поспешили заявить: это не военнослужащие, а наемники, а за наемников ни МО, ни Лубянка никакой ответственности не несут. После недолгой паузы свое веское слово выдал и министр обороны Павел Грачев, с деланным изумлением поведав, что понятия не имеет, кто штурмовал Грозный. 2 . — А Вы посмотрите на постсоветское пространство. Там полно формы, которая похожа на форму… Пойдите в магазин у нас, и вы купите там любую форму. — Но это были российские солдаты или нет? — Это были местные силы самообороны. 3 . Так же было и возле Дэйр-эз-Зора ...Американцы сделали запрос -Это ваши? -Нет, нас там нет. -Ну нет, так нет. Их и не стало. Покрошили как винигрет ))))
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Hecke Josef
Hecke Josef
С ними расплачиваются на месте:что захватил-то и твое.Обычная практика Орды.
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