"Грошей від Росії не отримують": Путін розповів про найманців "Вагнера" в Лівії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що на території Лівії нібито немає найманців, зокрема з ПВК "Вагнера", які представляють інтереси РФ і отримують її фінансування.

Так він відповів на питання на спільній із кацлеркою Німеччини Ангелою Меркель пресконференції в Москві в суботу, 11 січня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо там і є російські громадяни, вони не представляють російську державу і грошей від неї не отримують", – сказав Путін.

Путін розповів про найманців "Вагнера" в Лівії theins.ru

Він зазначив, що взагалі в зоні конфлікту в Лівії багато всяких найманців.

"Зокрема, за нашими даними, значна кількість найманців перекинуті з ІДЛІБської зони в Сирії в зону конфлікту в Лівії. Це дуже небезпечний процес", – наголосив лідер Росії.

При цьому Путін уточнив, що недавно обговорював цю проблему з турецьким президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом. "Росія і Туреччина розраховують, що конфліктуючі сторони підуть за закликом про припинення вогню. Якщо припиняться бойові дії, одночасно із цим припиниться і перекидання до Лівії додаткових контингентів найманців, зокрема із САР", – висловився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ердоган заявив, що на стороні Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше були помічені на Донбасі і в Сирії.

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