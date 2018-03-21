Путін розлютився? За що можуть звільнити Лаврова

21 березня низка російських ЗМІ повідомили, що міністр закордонних справ Сергій Лавров може незабаром покинути свій пост. Нібито президент РФ Володимир Путін не хоче бачити його в новому уряді.

У зв'язку з цим "Обозреватель" зібрав топ недавніх скандалів, за які Лавров може поплатитися посадою.

Кокаїновий скандал

У лютому в міжнародному аеропорту Буенос-Айреса затримали аргентинського поліцейського Івана Близнюка, якого запідозрили в причетності до створення каналу постачання кокаїну в Москву через російське посольство в Аргентині.

І хоча російська сторона продовжує стверджувати, що на момент затримання Близнюк вже не працював в посольстві і взагалі РФ сама брала участь в операції по його затриманню, є свідчення того, що поставки кокаїну могли кришуватися кимось із топ-чиновників РФ. Ім'я Путіна теж фігурувало в цій справі, що навряд чи порадувало російського президента напередодні виборів.

Чи тягне такий скандал з диппредставництвом на заяву про відставку від міністра закордонних справ? Безумовно, якщо мова про цивілізований світ. У Кремлі ж можуть думати інакше.

Отруєння Скрипаля

Не встиг вщухнути скандал через кокаїн, як на Росію посипалися нові звинувачення - отруєння російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його дочки Юлі в англійському Солсбері розлютило Лондон.

Великобританія вже вислала 23 російських дипломатів і погрожує почати накладати арешт на майно РФ. Цілком можливо, що сам Лавров в цій ситуації ні в чому і не винен, проте його відставка може знизити градус напруги між Росією і всім світом.

Скандал через втручання у вибори в США

Схожа історія з історією про втручання РФ у вибори США. Правда цей скандал трапився набагато раніше і вже не сприймається так гостро, проте російські журналісти часто говорять, що Путін не відправляє своїх соратників у відставку під тиском. Замість цього президент РФ вважає за краще чекати і звільняти неугодних тільки через певний час і під слушним приводом.

Формування нового кабінету уряду - це хороша нагода, щоб позбутися від скандального міністра.

"Дебіли, б*ядь"

Незважаючи на свій статус головного дипломата Росії, дипломатичністю Лавров якраз не відрізняється. Він багато разів потрапляв в скандали через свій характер, матюкав і принижував журналістів під час прес-конференцій. Фраза, винесена в підзаголовок, яку одного разу кинув Лавров, вже встигла стати крилатою.

Зрозуміло, що такі дрібниці як хамство його міністра навряд хвилюють Путіна, однак плюсів міжнародному іміджу Росії лайка Лаврова точно не додає. Так що теоретично це теж може стати приводом для відставки і заміни немолодого чиновника більш молодим і ввічливим кандидатом.