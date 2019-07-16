Путін проти: у Росії прокоментували обмін Вишинського на українських моряків

Президент Росії Володимир Путін виступає проти обміну керівника "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського на 24 українських полонених моряків.

Таку заяву зробила Уповноважений з прав людини Росії Тетяна Москалькова 15 липня після суду в Києві, передає "Радіо Свобода".

"Путін – проти таких підходів, коли про людей говорять як про обмінний фонд. І сам Кирило Вишинський каже, що він не згоден ні на які обміни, і буде домагатися виправдувального вироку", – сказала вона.

Кирило Вишинський ТАСС

Москалькова додала, що потрібно шукати інші "правові та моральні механізми", завдяки яким "люди повернуться додому, до родин".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Кирило Вишинський, якого судять за держзраду, важливий для президента Росії Володимира Путіна, так як його можна обміняти на багатьох українських політв'язнів.

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