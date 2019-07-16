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Путін проти: у Росії прокоментували обмін Вишинського на українських моряків

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Президент Росії Володимир Путін виступає проти обміну керівника "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського на 24 українських полонених моряків.

Таку заяву зробила Уповноважений з прав людини Росії Тетяна Москалькова 15 липня після суду в Києві, передає "Радіо Свобода".

"Путін – проти таких підходів, коли про людей говорять як про обмінний фонд. І сам Кирило Вишинський каже, що він не згоден ні на які обміни, і буде домагатися виправдувального вироку", – сказала вона.

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Кирило Вишинський

Кирило Вишинський

ТАСС

Москалькова додала, що потрібно шукати інші "правові та моральні механізми", завдяки яким "люди повернуться додому, до родин".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Кирило Вишинський, якого судять за держзраду, важливий для президента Росії Володимира Путіна, так як його можна обміняти на багатьох українських політв'язнів.

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Особи
Володимир Путін Кирило Вишинський
Місце
Росія
Тег
полонені моряки
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Мил Мил
Мил Мил
Выпустить Вышинского и прямо из зала суда депортировать из страны в рашку. Без права вернуться назад. пожизненно. И все будут довольны. И отпустили и он будет жить в любимой Рашке.
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Ну воно ж не довбойоб, щоб в підорашку їхати добровільно.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Васильєв Артем, миллионы твоих земляков долпаепы получается)))
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Питон Каа
Питон Каа
Ну вот зачем Украине именно сейчас эти мокряки? Все равно для них пока катеров нету. Будут бестолку по берегу шляться. Пусть посидят, подумают, что не все приказы нужно выполнять буквально. Им приказали прийти в Мариуполь, ну могли бы посуху свои моторные лодки туда приволочь, нет поперлись через нашу границу.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Питон Каа, ты нетральные воды называешь границей??? Не удивительно, что граница межде твоим мозгом и умом.
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Юг Руси
Юг Руси
Питон Каа, ))))))))))))))))))))))))))
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