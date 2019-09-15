Путін пригрозив збивати літаки Ізраїлю: що не поділили

Росія має намір збивати ізраїльські військові літаки в разі, якщо ця країна спробує проводити свої операції проти сирійських военних.

Про це пише видання Jerusalem Post. Відзначається, що винищувачі можуть бути збиті російськими літаками або зенітними установками С-400.

При цьому журналісти звертають увагу на те, що спір між Ізраїлем і Росією щодо авіаударів в Сирії триває вже давно.

Винищувачі Ізраїлю Ілюстрація

Раніше прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху намагався переконати президента РФ Володимира Путіна ігнорувати операції Ізраїлю в Сирії. Однак, господар Кремля дав йому зрозуміти, що його країна не дозволить наносити ніякої шкоди військовим сирійського режиму, так як це суперечить меті Росії – сприяти режиму Башара Асада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилося пояснення, як сирійський диктатор Башар Асад використовував главу РФ Володимира Путіна у протистоянні з Туреччиною і США.

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