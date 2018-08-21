Перед фарсом, который в РФ назвали выборами президента Путина, почти все более или менее вменяемые наблюдатели внутри РФ предупреждали, что после выборов начнется одновременный процесс закручивания гаек и выдавливания у населения денег, и этот процесс пошел. Фокусы с выкачиванием денег из бюджета из различных фондов для "поддержки штанов" компаний и банков личных друзей стали следствием общей экономической ситуации, которая даже при максимальных ценах на основные экспортные товары — нефть и газ, за последние четыре года не смогла обеспечить положительную динамику. Понятно, что на это наложили свой отпечаток санкции. Например, за последние два года не удалось ввести в эксплуатацию ни одного месторождения газа или открыть сколько-нибудь крупное месторождение нефти. Но дело не только и не столько в этом, а в самой структуре экономики, которая настроена на режим системной самоликвидации.

Специалисты уже заметили тревожную тенденцию фальсификации основных показателей экономики страны, поскольку их значения все сильнее разнятся у Росстата, который считает их по своим, не имеющим аналогов, методикам и тем, что считают по методике ОЭСР (OECD) или Организации экономического сотрудничества и развития. Даже специалисты из российских экономических институтов, используя эти методики, уже показывают отрицательные значения основных показателей, тогда как Росстат использует слова и музыку знаменитой песни "Все хорошо, прекрасная маркиза". Кульбит с пенсиями и другие приятные вещи, как то – извлечение из экономики гигантских средств для затыкания дыр – следствие этого состояния.

Но верхушка власти РФ, в отличие от населения или чиновников уровня офисного планктона, имеет истинное представление о том, куда движется страна и справедливо полагает, что движется она конкретно "на". Просто они имеют доступ к реальной информации и реальным цифрам, а потому перегружают из пенсионного фонда все, что там было в нужные проекты, на которых деньги споют голосом Андрея Миронова, знаменитые слова песни про Рио: "Уходя в дальнейшее пространство…".

Может показаться, что мы, а вместе с нами ОЭСР или российская высшая школа экономики, просто сгущаем краски, ибо пациент пока жив и успевает делать гадости сразу в нескольких местах, но мы предлагаем воспользоваться аналогией, далекой от экономики, но зато – хорошо иллюстрирующей ситуацию.

Допустим, по каким-то причинам, вы имеете возможность наблюдать вход и внутренности "наливайки", куда алкаши ходят "закинуть за воротник" по 100-200 граммов, поскольку на целую бутыль у них всегда не хватает. И вот вы замечаете чудака, вроде бы и одетого неплохо, но регулярно заходящего в это заведение, по несколько раз на день.

Вы наблюдаете его достаточно длительное время и замечаете, что он постепенно спивается. Вот он уже имеет "Вид на Мадрид", но все равно – регулярно заходит в заведение и выплывает оттуда в объятиях Бахуса, хорошо заправившись. Вам кажется, что, в принципе, с чудаком все нормально, если у него есть за что бухать, просто у него сейчас черная полоса. Но если вы узнаете его поближе, то поймете, что это – внешний вид относительного благополучия.

Его уже выперли с работы, он пропил все свои заначки и теперь выносит все из дома в ломбард, чтобы получить возможность отведать очередную порцию огненной воды. В этот момент вам становится понятно, что когда он вынесет все, что можно продать, он решится продать и квартиру, но за ним уже наблюдают внимательные ребята, хорошо знающие толк в подобных вещах. В нужный момент они предложат ему составить компанию и несколько дней будут его щедро поить и даже давать приличную закуску, а кроме того, будут слушать его истории о том, сколько он покорил женщин и вообще, что он – испанский летчик в звании генерал-лейтенанта, или как там у Рубана было.

И в один прекрасный момент, когда ему будет особенно хорошо и он будет чувствовать себя кем-то типа графа Монте Кристо, ему по-дружески предложат поставить несколько подписей: тут, тут, тут и тут, после чего граф обнаружит себя летящим вниз по лестничной клетке после матерого пинка под зад, полученного в двери квартиры, которая еще недавно была его собственностью.

Примерно то же самое происходит и в РФ. Заначки уже почти все выметены и даже вынесены. Но самое интересное то, что Москва уже давно по частям продает свою огромную халабуду. Россияне, наверное, не в курсе того, каким боком их коснулась торговая война между США и Китаем, а там очень много интересного. Китай закупал огромные количества сои, произведенной в США, но по правилам торговой войны – ввел повышенные пошлина на сою и очень реально стали проступать контуры дефицита этого основного продукта питания китайцев. С учетом того, что Китай имеет полтора миллиарда населения, то этот вопрос встает очень остро.

Руководство Китая решило использовать очень знакомую тактику импортозамещения и обеспечивать себя соей самостоятельно. Но тут есть проблема — резко нарастить урожайность культуры не получится, а значит – нужны дополнительные площади сельхозугодий, которые в Китае и так уже все используются.

И тут в игру вступает Москва. Поставками собственной сои РФ не может перекрыть спрос Китая и в Москве понимают, что китайцы найдут новых производителей, но пока не нашли — можно продать если не сою, то сельхозугодия, где ее можно выращивать. И тут – внимание, Москва сама выходит с инициативой сдать в концессию еще один миллион гектаров своей территории, но уже сельхозназначения. Это плюс к тому, что китайцы уже бодро осваивают.

Чжан Синь, эксперт по российским исследованиям Восточно-Китайского педагогического университета в Шанхае, сказал, что, хотя предложение России сельскохозяйственной земли было признаком очевидного желания обеих сторон активизировать сотрудничество, у сделки все еще были препятствия для преодоления.

"На Дальнем Востоке, в частности, было политическое сопротивление, в том числе от жителей, для китайских компаний, арендующих землю для сельскохозяйственного производства. Их обеспокоенность связана с большим притоком китайских рабочих и неудовлетворенностью китайскими методами ведения сельского хозяйства, например, с использованием слишком большого количества пестицидов и удобрений.

И хотя решение о предоставлении земли иностранным инвесторам, вероятно, было принято в Москве, сможет ли она быть реализована гладко, зависит от местного принятия на Дальнем Востоке", — сказал Чжан синь.

Грубо говоря, Москва самостоятельно, за отдельную плату, только планируемым траншем, хочет передать Китаю на 50 лет (а по факту – навсегда) более трети территории Крыма и похоже на то, что эта распродажа постепенно становится на конвейер.

Директор инвестиционно-экспортного агентства по Дальнему Востоку Валерий Дубровский заявил, что данное предложение уже вызвало заинтересованность ряда китайских аграрных компаний. Он считает, что такая сделка привлечет в регион серьезные инвестиции. При этом, речь идет не только о чисто сельскохозяйственном производстве, китайская сторона намерена развивать инфраструктуру, которая позволит эффективно использовать новые территории.

При этом, Дубровский ожидает не менее 50% инвестиций собственно от Китая, надеется на инвестиции местных инвесторов, до 25% и остальную четверть необходимого объема инвестиций, могут вложит Япония и Южная Корея. При этом он отмечает, что в случае удачного развития проекта, под концессию могут уйти еще два миллиона сельскохозяйственных земель, что в общем составит три миллиона гектаров. По его мнению, предполагаемые для передачи Китаю территории, вполне подходят не только для выращивания бобовых (сои), но и пшеницы, картофеля, а также – молочного животноводства и других целей.

Для того, чтобы как-то смягчить ситуацию именно в плане восприятия ее россиянами, в СМИ развернулась настоящая пропагандистская кампания о том, что инвестиции в Дальний Восток позволят очень быстро там развить инфраструктуру, в том числе речь идет о целой сети перерабатывающих предприятий, которые на месте будут доводить сельскохозяйственную продукцию до товарного вида. Кроме того отмечается, что китайская сторона берется поставлять в РФ пестициды и сельскохозяйственную технику.

Как говорил персонаж старого анекдота, здесь идет или распродажа РФ, либо что-то из двух одно. В общем, Путин еще порадует россиян массой сюрпризов. С другой стороны, россияне проголосовали именно за это, так что все правильно. Им еще повезло, что Китаю свое население продавать некуда, а то путинские птенцы продавали бы землю вместе с крепостными. Хотя, еще – не вечер.